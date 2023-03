Escuelas del LAUSD pueden cerrar durante 3 días la próxima semana. ¿Qué deben hacer los padres?

El Distrito Unificado de Los Ángeles (LAUSD) está luchando por planes de contingencia mientras decenas de miles de trabajadores se preparan para abandonar el trabajo, lo que obliga a todas las escuelas a cerrar temporalmente a partir del martes.

Si bien el superintendente Alberto Carvalho dijo durante una conferencia de prensa el miércoles que estaba “optimista” de que el distrito podría llegar a una resolución, el Local 99, que representa a unos 30,000 trabajadores, incluidos conductores de autobuses, custodios y otros trabajadores del servicio de alimentos, dijo que la huelga era necesario enviar el mensaje correcto.

“Basta de faltas de respeto”, dijo el director ejecutivo del Local 99, Max Arias, durante un mitin el miércoles. “Como padres y trabajadores del LAUSD, sabemos que una huelga sería un sacrificio. Pero también sabemos que nuestras familias se han estado sacrificando durante demasiado tiempo con salarios de pobreza”.

600,000 estudiantes del distrito escolar de Los Ángeles se quedaron sin clases por tres días -- el sindicato que representa a unos 30,000 trabajadores optó por irse a huelga -- el anuncio se dio en Grand Park donde miles se congregaron para apoyarlos incluyendo a miembros del sindicato de maestros.

Más de 35,000 maestros del LAUSD, representados por UTLA, un sindicato de maestros, también planean unirse a la huelga de tres días en solidaridad.

Mientras hace el último intento para evitar la huelga, el distrito parece estar preparándose para ayudar a las familias durante los tres días en que las escuelas están cerradas.

Esto es lo que debe saber.

Educación

El distrito ha preparado paquetes educativos e instructivos para todos los estudiantes, incluidos aquellos con necesidades especiales y estudiantes del idioma inglés, según Carvalho. Los paquetes de asistencia para padres también están listos para ser distribuidos, dijo el superintendente.

Alimento

Si bien las escuelas están cerradas, los estudiantes del LAUSD, muchos de los cuales provienen de hogares en el nivel de pobreza o por debajo del mismo, aún podrían acceder a comidas saludables y gratuitas.

El distrito está finalizando planes en asociación con organizaciones comunitarias para distribuir alimentos. Pero el servicio no estará disponible en todos los planteles escolares, según Carvalho.

El plan actual es que la recogida de alimentos sería posible en unos 60 lugares de Los Ángeles. La comida sería de los almacenes del LAUSD, por lo que el distrito tendría que asociarse con otras organizaciones para facilitar la distribución.

Cuidado de los niños

El LAUSD da la bienvenida a la asociación con entidades para proporcionar una forma de cuidado infantil o “cuidado monitoreado supervisado” para estudiantes cuyos padres no tienen la opción de trabajar desde casa o encontrar opciones alternativas de cuidado infantil.

Los detalles sobre las posibles opciones no estuvieron disponibles de inmediato.

Si bien el distrito tendrá otra sesión de negociación con el sindicato de maestros el viernes, el sindicato de personal no docente no acordó una fecha para la próxima negociación, según Carvalho.

