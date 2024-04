Investigan publicación de fotografías inapropiadas en la Preparatoria Fairfax

Las autoridades investigan la aparición de imágenes inapropiadas que circulan por el campus de la Preparatoria Fairfax.

Los padres fueron notificados el miércoles que se estaban compartiendo fotografías inapropiadas en lo que parece ser una tendencia creciente en las escuelas.

“Según la investigación preliminar de la escuela, las imágenes supuestamente fueron creadas y compartidas en una aplicación de mensajería de terceros no afiliada al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles”, escribió el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles en un comunicado.

Los padres de estudiantes preocupados compartieron la importancia de que los padres conversen con sus hijos para evitar estas situaciones dañinas.

“¿Dónde y cómo nosotros, como padres y como sociedad, tomamos el control y hacemos que esto se detenga?” dijo Alyssia Pelley, madre de un estudiante de Fairfax High School. “Hay que tener esa conversación con ellos y hacerles saber que esto es perjudicial no sólo para ellos sino también para la persona a la que se lo están haciendo”.

El distrito no quiso aclarar qué o quién aparecía en las fotografías ni si fueron creadas mediante inteligencia artificial.

La Preparatoria Laguna Beach confirmó la semana pasada que también estaba investigando un caso similar después de que un estudiante supuestamente usó inteligencia artificial para crear imágenes inapropiadas.

En marzo, el Distrito Escolar Unificado de Beverly Hills expulsó a cinco estudiantes de secundaria que utilizaron inteligencia artificial para crear fotografías de sus compañeros de clase desnudos.

Karen North, profesora de la Escuela Annenberg de Medios Sociales de la USC, dice que si bien puede parecer obvio para los adultos, es posible que sea necesario explicar más claramente a los niños las preocupaciones sobre usos específicos de la IA.

“Los niños son creativos e ingeniosos y ahora están siendo creativos con imágenes y especialmente con imágenes sexuales”, dijo North. “Los niños deben comprender que no es divertido tener esta información, tener estas imágenes y compartirlas con tus amigos”.

