LAUSD: empleados siguen cumpliendo exigencia de vacuna contra COVID-19

Con una fecha límite inminente para que los empleados del Distrito Unificado de Los Ángeles (LAUSD) reciban al menos una dosis de la vacuna COVID-19 para seguir trabajando, el distrito informó este viernes un fuerte cumplimiento hasta ahora entre los rangos administrativos y docentes, con un cumplimiento del 95% o más.

Según el distrito, el 97% de los administradores y el 97% de los maestros de aula habían ingresado su estado de vacunación en el sistema de Pase Diario del distrito al mediodía del viernes, junto con el 95% de los supervisores clasificados, como asistentes administrativos, gerentes de planta y gerentes de cafetería.

No estaba claro cuántos empleados de distrito de nivel inferior habían cumplido con el mandato. También se desconoce cuántos empleados del distrito han solicitado exenciones al requisito de la vacuna.

Aunque el viernes era la fecha límite previamente anunciada para que los empleados obtengan al menos una dosis, los funcionarios del distrito indicaron que los empleados podrán continuar trabajando siempre que carguen su información antes del lunes.

El distrito había establecido originalmente el 15 de octubre como fecha límite para que todos los empleados estuvieran completamente vacunados contra COVID-19. Sin embargo, a principios de esta semana, el distrito acordó retrasar el cronograma, exigiendo prueba de solo una dosis para el viernes, y la segunda exigida para el 15 de noviembre.

Los trabajadores que no tengan la dosis única informada para el lunes no podrán regresar al trabajo, sin embargo, no estarán sujetos a despido hasta el 1 de noviembre. Cualquier empleado que no reciba la segunda dosis antes del 15 de noviembre será '' sujeto a separación del servicio del distrito ''.

El plazo para que los empleados reciban la segunda dosis se amplía del 15 de octubre de 2021 al 15 de noviembre de 2021.

Todos los estudiantes y empleados del distrito continuarán participando en las pruebas COVID-19 semanales hasta el final del semestre.

DESAFÍO A LA EXIGENCIA DE VACUNAS PARA LOS ESTUDIANTES

Dos grupos sin fines de lucro que representan a los padres de casi 1,500 estudiantes del LAUSD pidieron a un juez que anule la exigencia de vacunas para estudiantes del LAUSD, alegando que tales decisiones dependen del Departamento de Salud Pública del estado.

“Este caso presenta un ejemplo claro de una agencia de educación local que actúa muy por encima de su jurisdicción y autoridad legales bajo la ley estatal'', según la petición del Tribunal Superior de Los Ángeles presentada el miércoles por el Capítulo de California de Defensa de la Salud Infantil y un segundo grupo, Protección de los Derechos Educativos de los Niños.

Aproximadamente 930 padres del LAUSD son miembros de PERK y otros 540 de CHD-CA, según la petición, que solicita a un juez que emita órdenes de restricción temporales y una orden judicial permanente que indique al distrito que anule su mandato del 9 de septiembre.

“Dado esto, es incomprensible que un estado que ya tiene las tasas más bajas de COVID-19 en todo el país sin ningún mandato de vacuna insista en ser el primer estado de la nación en imponer un requisito de vacunación a adolescentes y preadolescentes sanos como condición para la educación continua en persona, o por qué (el LAUSD) decidió imponer este requisito oneroso y perjudicial para la educación justo en la mitad de un período escolar”, afirma la petición.

Los estudiantes de LAUSD de 12 años o más que participan en programas extracurriculares en persona debían recibir su primera dosis antes del 3 de octubre y la segunda a más tardar el 31 de octubre. Todos los demás estudiantes de 12 años en adelante deben recibir su primera dosis antes del 21 de noviembre y el segundo antes del 19 de diciembre.

Los estudiantes más jóvenes deberán recibir su primera dosis a más tardar 30 días después de cumplir 12 años y la segunda dosis a más tardar ocho semanas después de cumplir 12 años.

La exigencia se aplica a todos los estudiantes del distrito, junto con los estudiantes de las escuelas autónomas en las instalaciones escolares del distrito que comparten el edificio. Los estudiantes “con exenciones calificadas y aprobadas bajo las políticas de inmunización existentes del LAUSD” estarán exentos.

CLÍNICAS DE VACUNACIÓN

El LAUSD llevará a cabo clínicas de vacunación sin cita previa en sus seis oficinas distritales locales los sábados y domingos, proporcionando no solo las vacunas, sino también apoyo técnico para ayudar a los empleados a cargar la información en el sistema Daily Pass. Las clínicas se llevarán a cabo de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., ambos días en las siguientes áreas: