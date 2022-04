LAUSD compensará a estudiantes discapacitados por falta de servicios adecuados durante la pandemia

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles no proporcionó servicios educativos adecuados a los estudiantes con discapacidades durante el cierre del campus por el COVID-19 y tomará medidas para garantizar que los estudiantes afectados reciban servicios compensatorios, anunció el jueves el Departamento de Educación de EE. UU.

La Oficina de Derechos Civiles del DOE anunció un acuerdo con LAUSD que requerirá que el distrito desarrolle planes para evaluar los servicios que perdieron los estudiantes con discapacidades durante la pandemia e implementar planes para garantizar que se brinden.

"La resolución de hoy garantizará que los más de 66,000 estudiantes con discapacidades del Distrito Unificado de Los Ángeles reciban el mismo acceso a la educación a la que les da derecho la ley federal de derechos civiles, incluida la educación compensatoria por cualquier servicio que el distrito no brindó durante la pandemia de COVID-19", dijo la subsecretaria de Derechos Civiles, Catherine E. Lhamon, en un comunicado.

"Estoy profundamente agradecido por el compromiso del distrito ahora de satisfacer las necesidades de sus estudiantes con discapacidades''.

Los funcionarios federales dijeron que cuando COVID obligó a las escuelas del LAUSD a aprender a distancia, el distrito limitó los servicios que se brindaban a los estudiantes con discapacidades, no realizó un seguimiento de los servicios que se brindaron y notificó al personal que el distrito no era responsable de brindar "educación compensatoria" a los estudiantes. con discapacidades que sufrieron pérdida de aprendizaje durante la pandemia porque el distrito no ordenó el cierre de las escuelas.

Según el DOE, el distrito resolverá los problemas "creando e implementando un plan integral para abordar las necesidades de educación compensatoria de los estudiantes con discapacidades debido a la pandemia de COVID-19".

LAUSD emitió una declaración destacando su "compromiso continuo para identificar y abordar ampliamente la pérdida de aprendizaje de los estudiantes como resultado de la pandemia de COVID-19".

“El distrito tiene dos procesos para abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes que se realizan a través de educación compensatoria y servicios de recuperación”, según el distrito.

"El acuerdo con OCR se enfoca únicamente en el proceso del distrito para abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes a través de servicios de educación compensatoria. Los componentes críticos del acuerdo incluyen la capacitación acelerada del personal en todo el distrito y el contacto con los padres/tutores y las partes interesadas para asegurarse de que los padres/tutores en particular estén bien informados sobre los planes continuos del Distrito Unificado de Los Ángeles.

"El Distrito Unificado de Los Ángeles sigue dedicado a ayudar a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con discapacidades, a recuperarse de la pandemia y alcanzar sus metas educativas".