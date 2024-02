¡No podemos hacer nada! Cierre de universidad en Lancaster deja a estudiantes en un limbo

Los estudiantes de la University of Antelope Valley, en Lancaster, viven llenos de incertidumbre tras el anuncio del cierre de esta institución educativa la semana pasada.

Aunque les informaron que se trasladarán a otro lugar, aún no saben dónde quedará la nueva sede. Las clases presenciales se han suspendido y solo reciben instrucción de manera virtual.

Un anuncio en la universidad indica que aún están matriculando a nuevos estudiantes. Sin embargo, los alumnos sólo ven salones vacíos y una biblioteca que cerró inesperadamente tras el anuncio del cierre.

Algunos estudiantes no quisieron revelar sus identidades pero comentaron sus casos a Telemundo 52.

"No más dijeron que no tenían dinero", dijo Jeannette , una estudiante que no quiso identificarse con su verdadero nombre. “¿Cómo no tienen dinero si nos han quitado dinero todo este tiempo?".

Jeannete no es de California y vive en los dormitorios. Pero ahora, tras el anuncio, tendrá que irse.

“Nos dijeron que teníamos seis días, ¿que hacemos? ¡No podemos hacer nada!”, dijo la joven.

La información oficial indica que la universidad, de carácter privado, será reubicada a otro lugar.

“Estamos buscando en tres otros lugares y les dijimos, ¿dónde? y no nos contestan", dijo Jeannete.

Las clases ya no serán presenciales sino en forma virtual -

“Mi maestra renunció, ni tengo maestra para una de mis clases", dijo Jeannete.

Los estudiantes también se quejan de la interrupción del servicio de internet en los dormitorios.

Telemundo 52 contactó a la universidad en busca de algún comentario pero no habían respondido al momento de elaborar este artículo. Sin embargo, en un correo electrónico dirigido a los estudiantes se disculpan por el retraso.

Informaron, además, que habían establecido un correo electrónico para informar a los alumnos y que estaban esperando obtener respuestas concretas antes de comunicarse con ellos.

Algunos estudiantes quieren cambiarse a otra universidad pero el plazo ya venció este año. Otros comentaron que pensaban presentar una demanda en contra de la universidad.