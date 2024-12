Escuela primaria del sur de Los Ángeles es víctima de una serie de robos y vandalismo

El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Alberto Carvalho, anunció el lunes otro robo en una escuela del sur de Los Ángeles, diciendo que es un problema que ha existido en todo el distrito.

El último robo ocurrió durante el fin de semana en la Escuela Primaria Wadsworth Avenue.

Carvalho dijo que la escuela ya ha sido atacada alrededor de media docena de veces este año. Aproximadamente 24 puertas resultaron dañadas en la escuela y el culpable o los culpables saquearon el edificio, causando más de $100,000 en daños, dijo Carvalho.

Breaks my heart to see our schools become victims of burglaries and vandalism. This morning, we learned that Wadsworth Elementary School was broken into, leaving students and staff to deal with the impacts of this infuriating violation. Schools should be safe havens for… pic.twitter.com/pOgVBWQca1