Iniciativa para fondos a programas artísticos escolares califica para boleta electoral

Una iniciativa para proporcionar fondos adicionales para la educación artística y musical en las escuelas públicas ha calificado para la boleta electoral de noviembre, anunció la Secretaria de Estado Shirley N. Weber.

Lo que los patrocinadores han denominado “Arte y Música en las Escuelas - Ley de Responsabilidad de Garantía de Financiamiento” asignaría anualmente una cantidad equivalente al 1% de los fondos estatales y locales requeridos para las escuelas públicas a fondos adicionales para la educación artística y musical en todos los grados de jardín de infantes a Escuelas públicas de grado 12, incluidas las escuelas chárter. No aumentaría los impuestos.

La medida asignaría una mayor proporción de los fondos a las escuelas que atienden a los estudiantes económicamente más desfavorecidos. Las escuelas con 500 o más estudiantes deberán gastar al menos el 80 % de los fondos para contratar maestros y el resto en capacitación, suministros y asociaciones educativas.

La aprobación de la iniciativa resultaría en un aumento del gasto para la educación artística en las escuelas probablemente en el rango de $ 800 millones a $1 mil millones anuales, a partir del año escolar 2023-24, según un análisis realizado por el analista legislativo Gabriel Petek y Keely Martin Bosler, el director del Departamento de Hacienda.

Austin Beutner, el ex superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles que redactó la medida, lo llamó “un proyecto apasionante para mí”.

“Como estudiante tímido que ingresaba a mi cuarta escuela nueva en febrero de quinto grado, no conocía a nadie y no tenía amigos", dijo Beutner. "Un maestro me sugirió que me uniera a su clase de música en el almuerzo y aprendiera a tocar el violonchelo, lo que inició una pasión por la música de por vida".

La medida necesitaba firmas válidas de 623,212 votantes registrados, el 5% del total de votos emitidos para gobernador en las elecciones generales de 2018, para calificar la medida para la boleta electoral, dijo Weber.

Una medida puede calificar a través de un muestreo aleatorio de firmas de peticiones si el muestreo proyecta que el número de firmas válidas es mayor al 110% del número requerido.

La iniciativa necesitaba al menos 685,534 firmas válidas proyectadas para calificar mediante muestreo aleatorio. Superó ese umbral el miércoles, dijo Weber.