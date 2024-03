Distrito Escolar Anaheim Union High School anuncia despidos de maestros

Se espera que el Distrito Escolar Anaheim Union High School (AUHSD) despida a más de 100 maestros antes del próximo año escolar.

El martes, el superintendente del Distrito Escolar Anaheim Union High School anunció que la Junta Directiva tomó la decisión de reducir su personal. Atribuyen la necesidad de recortar a una disminución en la matrícula de estudiantes y a presiones financieras.

Según la Asociación de Padres y Maestros de Brookhurst Junior High School, se notificó a 195 maestros en todo AUHSD, pero solo 110 maestros serán despedidos.

AUHSD no ha aclarado cuántos maestros y qué escuelas se verán afectados.

“La disminución de la inscripción de estudiantes y las presiones financieras requieren decisiones difíciles en el futuro”, dijo Michael Matsuda, superintendente de AUHSD.

“Quiero abordar cualquier percepción de que los maestros sean objeto de despidos. Hemos trabajado incansablemente para priorizar la retención de todos los miembros del personal, incluidos los maestros”.

Los padres están frustrados por el anuncio y algunos dicen que les preocupa la educación de sus hijos.

“Las aulas grandes ya son demasiado grandes. Son más de 32 estudiantes por maestro, lo cual es difícil para los maestros. La calidad es menor para los estudiantes”, dijo Daniel Olea, de la Asociacion de Padres y Maestros (PTA) de Brookhurst Junior High School.

Los padres marcharán el jueves en apoyo a los maestros. El grupo marchará desde Brookhurst Jr. High School hasta las oficinas del distrito a partir de las 2:30 p.m.

