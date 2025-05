Dr. Dre y funcionarios municipales inauguran nuevo campus de la Preparatoria Compton

El legendario productor y empresario Dr. Dre y funcionarios municipales inauguraron el jueves un nuevo campus, marcando el siguiente paso para la Preparatoria Compton.

El nuevo campus de la escuela fue una visión de Dr. Dre y la comunidad de Compton tras la inauguración hace dos años.

Noticias California 24/7 en Telemundo 52. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El magnate del rap solía decir que no tenía una salida creativa cuando estaba en la escuela secundaria, pero hoy Dr. Dre dijo estar feliz de haber ayudado a construir una para los futuros estudiantes de Compton.

Una pareja de Compton frustrada por los daños que los baches estaban causando a sus vehículos decidieron actuar, recorriendo los barrios y arreglando los baches con su propio dinero.

“Hace dos años, cuando asistí a la ceremonia de inauguración, esto era solo un terreno baldío. Hoy, la nueva Preparatoria Compton y el centro de artes escénicas son un centro educativo de primer nivel", dijo Dr. Dre.

La nueva escuela preparatoria albergará a unos 2,000 estudiantes e incluirá un nuevo gimnasio, un centro acuático, un estadio de fútbol americano y un nuevo centro de artes escénicas, cuya construcción fue donada por el productor angelino con $10 millones.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Hoy celebramos el cumplimiento de una promesa, una visión hecha realidad gracias a años de determinación, colaboración y una fe inquebrantable en el potencial de nuestros jóvenes”, declaró Micah Ali, presidente de la junta del Distrito Escolar Unificado de Compton.

Dr. Dre espera que el nuevo campus sirva como espacio para destacar el talento de Compton.

“Ya lo dije antes: Compton es una cantera de talento; hay algo especial en crecer aquí”, declaró Dr. Dre. “Estoy aquí como prueba viviente de que, viniendo de Compton, nada puede detenerme y que todo es posible”.

Los estudiantes que asistieron a la inauguración también compartieron su entusiasmo por el nuevo campus en su comunidad.

“Me emociona darles la bienvenida a nuestro nuevo campus, igual que me recibieron hace años, aunque me estoy graduando y me da mucha envidia no estar estudiando aquí. Tienen una piscina de 3.6 metros; ojalá estuviera estudiando aquí”, dijo Myshay Causey, estudiante de la Preparatoria Compton.

El presidente de la junta escolar afirma que quiere transformar todas las preparatorias de Compton. Ali afirmó que el nuevo campus será el primero, pero no el último.