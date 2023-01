“Todo se puede, no importa la edad”: maestra enseña música a adultos mayores

Un grupo de personas de la tercera edad demuestra que los años de vida son los menos importantes cuando se trata de aprender algo nuevo.

Una de ellas es la maestra Violeta Quintero, quien disfruta compartiendo sus conocimientos de música con otros, especialmente aquellos que han llegado a los años dorados.

“No solo por el gozo de que me gustase la música, sino porque yo sabía que con la música tú puedes tener una misión, y es poder consolar o alegrar el alma de las gentes”, dice la maestra Quintero.

Es lo que ha hecho Quintero durante décadas en un centro comunitario de la ciudad de San Fernando.

“Empecé yo a enseñar aquí precisamente en [el centro comunitario] Las Palmas como en 1972”, cuenta Quintero. “Tenía un grupo de ancianitos y ellos decían, ‘yo no sirvo para cantar, yo no, ya estoy viejito’. Pero les decía que todo se puede, no importa la edad”.

La maestra ya había compuesto sus propias canciones en México. También grabó discos y participó en programas de televisión.

“La vi participar en un evento en el Dolby Channel Pavilion Music Center, en la que llevó a sus estudiantes y de allí me nació la curiosidad de aprender de ella”, dice Rutilo Perez Mercado, estudiante en el Centro Comunitario Las Palmas y quien, a .

Perez Mercado se propuso, a sus 75 años, aprender a tocar un instrumento.

“[Con la música] puedes expresar tus alegrías, tus tristezas, tu amor, desesperación y coraje”, dice Quintero. “Todo se expresa por medio de la música”.

Otros estudiantes, como Jorge Silva, señalan que la clase ha sido más que un aprendizaje.

“La música me ha inspirado hasta a rebajar de peso, porque después de que me jubilé yo me puse muy pesado porque no tenía ninguna actividad”, dice Silva.

Para la maestra Quintero, es una satisfacción ver el progreso de sus alumnos.

“Tengo alegría porque yo veo cómo se van transformando y cómo están aprendiendo aquellos que dicen que no pueden”.

Julia Aguilar se animó incluso a componer una canción a su hija.

“Eres, eres toda una joya, una joya preciosa, la joya más hermosa que está en mi corazón”, es una de las estrofas de la canción que compuso Aguilar.

“Cuando se dio cuenta de eso dijo, ‘oh, si, mi mamá está aprendiendo’”, dijo Aguilar.

Las clases son los martes, a las 9 de la mañana, en el Parque Las Palmas ubicado en la ciudad de San Fernando. El costo mensual es de $20 dólares y puede registrarse en persona o por teléfono.