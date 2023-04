Vacaciones de horror: viajó para ir a una boda y terminó siendo una pesadilla

SAN DIEGO- Debía haber sido un viaje divertido, pero terminó en tragedia para una mujer de San Diego. Y que ahora se ha quedado estancada en su país de origen, sin poder regresar a su hogar en California.

Por meses Lucy Matos, planeó su viaje a su natal Puerto Rico, para acudir a una boda de un familiar, sin imaginar que a tan solo horas de su vuelo de regreso a San Diego, un accidente cambiaría su vida y la de su familia, convirtiendo sus vacaciones en todo un horror.

“Mi grande me vio ensangrentada y tirada a un lado de su auto en la carretera”, dijo Lucy Matos, quien sufrió un accidente en Puerto Rico.

“Ella me dice ‘mami no me dejes por favor’”, señaló la madre.

La puertorriqueña por poco pierde la vida, mientras estaba revisando una llanta del auto.

“Yo estaba abajo checando la llanta, dio a mi carro que estaba manejando y después de eso no recuerdo porque perdí la conciencia”, comentó.

Ella sufrió fracturas en la cabeza, cara y brazos y piernas, por lo que aún no puede caminar.

“Me volé, hice como tres vueltas y caí de cara”, apuntó.

Milagrosamente, sus hijas de 1 y 13 años quienes se encontraban dentro del auto, salieron ilesas así como su madre quien estaba en la banqueta a un lado del auto.

“Mi hija no tenía porque verme así, sufrió mucho y solo tiene 13 años y pensó su mama podía morir”, expresó.

Del accidente, han pasado casi dos semanas, y ella continúa en recuperación, más entre mas sanan su heridas, un problema se agranda.

“Necesito comprar vuelos, pagar mi renta, carro, todo y no puedo trabajar no se cuantas semanas estaré sin trabajar”, expresó la mujer herida.

Ella trabaja de mesera en Chula Vista con el oficia que proporciona alimentos y techo a esta madre y esposa de 41 años.

Y aunque dijo que está preocupada por su salud y situación económica, también dijo que se siente dichosa.

“Estoy viva de milagro de Dios”, señaló.

Según la familia, solo los vuelos de Puerto Rico a San Diego de Matos, sus hijas, y mamá, sobrepasan los $1,500, y sin haber podido trabajar por casi dos semanas, sus deudas incrementan cada día que pasa por lo que abrieron una cuenta en GoFundMe, para quien desee ayudarlos económicamente.