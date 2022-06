La desgarradora súplica de madre de joven que salió a nadar y no regresó

PUERTO RICO - Las peligrosas condiciones del mar han complicado este miércoles la búsqueda del joven de 23 años que fue arrastrado por la corriente en la playa Poza del Obispo que ubica en el barrio Islote, en Arecibo.

“Las condiciones del mar no nos permiten un patrón de búsqueda como corresponde tomando en consideración la seguridad”, afirmó el comisionado interido del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa.

Según información preliminar, la madre del joven -identificado como Harold Carrión Butter- indicó que su hijo entró a la playa a eso de las 10:21 p.m. del martes, y al percatarse que no regresaba, llamó al sistema de emergencia.

SE HABÍA DESPIDO DE SU MADRE Y ESPOSA

"Yo vine aquí con mi hijo, para compartir con él, para tratar de apaciguarlo.... se despidió de mí, de su esposa y nos dijo que nos amaba mucho", sostuvo Justinita Butter.

Sin embargo, la madre entiende que el joven fue golpeado por una ola, provocando que se cayera de las piedras.

"Se había bebido 20 cervezas, que a lo mejor fue que se mareó o algo, no aguantó balance y se me cayó, se achocó en las piedras y se me fue al agua", añadió.

Al lugar se personaron la Unidad de Fura del Negociado de la Policía de Puerto Rico, las Unidades de Emergencia Médica, Manejo de Emergencia, Rescate, y el Helicóptero de la Guardia Costera, que se hicieron cargo de la búsqueda.