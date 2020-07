Residente aclara que no tiene intenciones de convertirse en gobernador de Puerto Rico

El cantante Residente criticó este miércoles por corrupto el sistema de Gobierno de su Puerto Rico natal y aclaró que no se postulará a gobernador de la isla luego de bromear con esa posibilidad en las redes sociales.

René Pérez recurrió a Twitter para aclarar un comentario que "colgó" ayer en esa plataforma en el que se preguntaba, en tono de burla, si era tarde para postularse como jefe de Gobierno.

"Gente, obviamente no me voy a postular. Mucho menos dentro de un sistema de Gobierno que no sirve lleno de corrupción. Lo triste del caso es que el Gobierno está tan jodido que cualquiera que se postule se podría convertir en una alternativa real...", dijo hoy el controvertido artista en Twitter.

Estas declaraciones del músico se dan en medio de la controversia desatada debido al supuesto intento de la gobernadora, Wanda Vázquez, de obstaculizar una investigación en su contra relacionada con la ayuda por los terremotos.

También luego de que en EE.UU., país del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado, el rapero Kanye West expresara sus intenciones de concurrir a las elecciones presidenciales, aunque hasta ahora no hay ninguna inscripción formal.

Esta aclaración de Residente llega después de que el martes se preguntara si era tarde para presentarse al puesto de gobernador de la isla caribeña, donde el próximo mes de noviembre se celebrarán elecciones para escoger jefe del Ejecutivo.

"¿Estoy muy tarde 'pa' postularme como Gobernador de Puerto Rico? Lo bueno es que trabajaría de gratis porque no me hace falta y lo malo es que tendría que dejar de hablar malo. Aunque soltarle un cabrón de vez en cuando a los del senado no estaría mal", señalo el martes.

Residente ha estado durante los últimos años muy pendiente de la actividad pública y la política de la isla caribeña.

El cantante contribuyó hace cerca de un año con su participación en protestas y marchas a la salida del Ejecutivo de Ricardo Rosselló, después de publicarse el contenido de un chat privado que incluía a su círculo de colaboradores más cercano.

El contenido de esa conversación, en la que se vertían críticas y se utilizaba lenguaje soez contra distintos colectivos sociales, oposición e, incluso, miembros de su propio partido, levantó una ola de protestas que empujó a Rosselló a dejar el cargo y marchar a Estados Unidos.

Residente, junto a otros artistas, fue una de las figuras públicas que más contribuyó a que la ciudadanía se echara a las calles para pedir la dimisión de Rosselló y de su equipo de Gobierno.

INTERVIENE EN ASUNTOS DE VIDA PÚBLICA Y POLÍTICA

El cantante interviene habitualmente en asuntos de actualidad que afectan a la población, como, el último caso, el derribo de estatuas por tratarse, supuestamente, de personajes que contribuyeron al racismo.

El interprete dijo el pasado 30 de junio, también a través de su cuenta de Twitter, que tumbar monumentos dedicados a "colonizadores y racistas no es borrar la historia, es rehacerla".

La palabras de Residente se producen cuando Puerto Rico está sumido en la polémica por las alegaciones contra la actual gobernadora de obstruir la justicia sobre unos informes en su contra por la gestión de la ayuda a los afectados por los terremotos.

Vázquez, a un mes de las primarias en su formación, el Partido Nuevo Progresista (PNP), trató de zanjar las sospechas sobre su hipotético intento de obstruir una pesquisa sobre su posible implicación en la mala gestión de la ayuda a los damnificados por los sismos de enero.

La gobernadora rebatió el martes la acusación, que coincide con la destitución de la titular de Justicia, Dennise Longo, cuya salida del Gobierno algunos atribuyen a querer llevar adelante la investigación contra Vázquez.

