Puerto Rico: fuerte temblor deja daños en Ponce

SAN JUAN, Puerto Rico - El fuerte sismo de magnitud 5.5 que se registró a eso de las 7:13 a.m. del sábado provocó serios daños en estructuras y vías al sur de la isla.

Mira las imágenes.

Al momento se han registrado también dos réplicas en la misma área: uno de 4.8 a las 7:19 a.m. y otro de 4.5 a las 7:32 a.m. No hay amenaza de tsunami, según el Sistema Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

La gobernadora Wanda Vázquez comunicó por escrito que el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres activó el equipo de búsqueda y rescate, junto a Nino Correa, para inspeccionar zonas de alto riesgo en la zona sur.

Al momento el general Burgos de @NMEADpr activó el equipo de búsqueda y rescate junto a Nino Correa quienes se movilizan a la zona sur, la @ACUEDUCTOSPR se moviliza a inspeccionar represas y reactivar el sistema en la medida que se recupera la energía. — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) May 2, 2020

Daños reportados

La alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez confirmó que el Casco Urbano del municipio sufrió daños.

🚨Se registran daños en el Casco Urbano de la Ciudad tras fuerte terremoto de magnitud de entre 5 y 5.5. Personal municipal que se preparaba para distribuir compras nos enviaron estas fotos.

Esperando en Dios que todos se encuentren bien. 🙏 pic.twitter.com/kX148XCUWm — Mayita Meléndez (@mayitaalcaldesa) May 2, 2020

Entre las estructuras afectadas se encuentra el Museo de la Masacre, que se encontraba en construcción. Preliminarmente, también se indicó que una residencia cercana a la Alcaldía sufrió daños.

Ya estamos haciendo un recorrido por la Ciudad. Pronto le daremos más detalles. Importante que todos estén en un lugar seguro. Eviten transitar el Casco Urbano. pic.twitter.com/PAXO4d9lgc — Mayita Meléndez (@mayitaalcaldesa) May 2, 2020

Por su parte, el Padre Orlando Lugo confirmó que su casa parroquial, en Ponce, se vio afectada por el temblor.

Mi casa parroquial ahora con el terremoto en Ponce. pic.twitter.com/lFWe1jEmEW — P. Orlando Lugo (@PadreOLugo) May 2, 2020

Templo parroquial por el terremoto de hoy 2 de mayo de 2020. ¡Somos fuertes, PR! 🇵🇷🇵🇷🇵🇷 pic.twitter.com/v8pv1mhvwL — P. Orlando Lugo (@PadreOLugo) May 2, 2020

Otras imágenes de los daños

Fotos del Casco Urbano de Ponce

Photos: Sismo provoca daños estructurales en Ponce

Mira aquí nuestra programación EN VIVO.

Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en App Store y Google Play.