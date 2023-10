Mapa: Zonas de evacuación por incendio Highland en el condado de Riverside

Las órdenes de evacuación siguen vigentes para miles de personas el martes después de que el incendio Highland en el condado de Riverside duplicó su tamaño durante la noche.

El incendio forestal comenzó el lunes en el área de Aguanga del condado de Riverside, a unas 60 millas al suroeste de Palm Springs. Las llamas se reportaron por primera vez entre Highland Road y Aguanga Ranchos Road.

El incendio duplicó su tamaño a más de 2200 acres el martes por la mañana.

Miles de personas estaban bajo órdenes de evacuación, que se actualizaron la madrugada del martes.

Órdenes de evacuación

Se ha ordenado a los residentes de las siguientes áreas que desalojen sus hogares:

Al sur de Sage/Golden Eagle Drive

Al este de Becker Lane

Al oeste de Boulder Vista

Al norte de Cottonwood Creek

Al sur de la autopista 371

Al oeste de Soreson

Al norte de County Line Road

Al norte de la línea del condado de San Diego

Al sur de la autopista 79

Al Este de la Ruta Forestal 8S07

Al oeste de Crosley Truck Trail

Mientras tanto, se emitió una advertencia de evacuación para las siguientes áreas:

Al este del lago Vail Resort

Al oeste de Shirley Way

Al norte de la calle David

Al sur de Pueblo Road/Exa Ely Road

Al oeste del límite de la reserva tribal Cahuilla

Al norte de County Line Road

Centros de refugio

Los residentes bajo la orden y advertencia podrán refugiarse en Great Oak High School en Temecula. La dirección de ese centro es 32555 Deer Hollow Way.

Quienes tengan animales grandes pueden llevarlos al Refugio de Animales de San Jacinto por seguridad. El refugio está ubicado en 581 S. Grand Ave.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.