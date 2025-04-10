República Dominicana

Uno a uno: el rostro de las víctimas de la tragedia en República Dominicana

Un día después de que las autoridades anunciaran el fin de la fase de rescate de posibles sobrevivientes para dar inicio a la operación de búsqueda de cuerpos se dio a conocer la lista oficial de los nombres de las víctimas que fallecieron tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set el martes en la madrugada.

La Procuradoría General de la República Dominicana dio a conocer en un comunicado que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Instituto Nacional de Patología Forense informan el listado de personas fallecidas cuya identidad se ha podido confirmar. Para las 12:21 se habían confirmado 221 personas muertas, entre esas el cantante Rubby Pérez, el exlanzador Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco, entre otras figuras notables.

Noticias de California 24/7 en Telemundo 52. Mira aquí.

A continuación el nombre de las víctimas confirmadas hasta el momento:

  1. ANNEURYS ALEXANDER VIÑAS RODRÍGUEZ
  2. INDIRA DISLA MÉNDEZ
  3. MARÍA ISABEL PEGUERO VELÁZQUEZ
  4. PAULINO LORENZO LORENZO
  5. RAMON ALBERTO SANTANA BENÍTEZ
  6. LAURA ELIZABETH CASTAÑOS MELO
  7. DIEGO ARMANDO SEVERINO GÓMEZ
  8. EBA ILMA GÁLVEZ GUZMÁN
  9. GÉNESIS LIZBETH LEÓN CEPEDA
  10. NIDIA CAROLINA SOLANO HERNÁNDEZ
  11. YSABEL BETANIA CABRERA
  12. ANDRÉS PICHARDO
  13. HÉCTOR BIENVENIDO PEGUERO RAMÍREZ
  14. RUTH D’ELANEAS DE LA CRUZ DE SANTANA
  15. CAROLINA DESIREE PÉREZ FLORES
  16. MARGARITA HERMINIA ROBLES REYES
  17. DANIEL TAVERAS POLANCO
  18. LUIS EMILIO GUILLÉN LIRANZO
  19. SHEILA LISBETH BERROA DE PEÑA
  20. LOURDES MARÍA RICARTE RUSSO
  21. LUIS EMILIO SOLÍS ENCARNACIÓN
  22. RANDY ALEXANDER RODRÍGUEZ CEPEDA
  23. NELSY MILAGROS CRUZ MARTÍNEZ
  24. PEDRO LEONARDO CEPEDA ESPINOSA
  25. WILNORD DENAUD (HAITIANA) DNI
  26. ARACELIS RODRÍGUEZ VARGAS
  27. JULIO CÉSAR VALERA DE ÓLEO
  28. MARIODA RUIZ PÉREZ
  29. DAMARIS ALTAGRACIA MONTÁS DE RAMÍREZ
  30. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ
  31. CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ GONELL
  32. YARIS FRANCISCO FRANCO HOLGUÍN ARIAS
  33. NELFFISIS CALWANY SÁNCHEZ BREA
  34. ELEANNA PAOLA VIDAL PERDOMO
  35. LIA MARÍA GÓMEZ FÉLIZ
  36. RAY LUIS JUSTO MURRAY
  37. PIERIMA HORTENCIA NOGUERA PAREDES
  38. MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ
  39. NÉRCIDA ANABEL MELO ARIAS
  40. VÍCTOR MANUEL LLUBERES PEÑA
  41. ROSSY AMADOR ENCARNACIÓN
  42. FRANCISCO ALBERTO MÉNDEZ HENRÍQUEZ
  43. MARTÍN POLANCO
  44. ROSA HERMINIA PÉREZ DE JESÚS
  45. ISAURA ARCELYS LIMARDO RAMÓN
  46. RAMÓN TEODORO JIMÉNEZ ESPAILLAT
  47. MILAGRO ANTONIA GUILLÉN LIRANZO
  48. JUAN MANUEL SANTANA OLIVER
  49. AGUSTÍN RENÉ MÉNDEZ SUBERVÍ
  50. ROSELYN MARTE MORA
  51. GLADYS MERCEDES ACOSTA HENRÍQUEZ
  52. JOSÉ MARINO PIMENTEL ROSARIO
  53. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTILLO
  54. ROGERS ELADIO ESPINO FERNÁNDEZ
  55. FÉLIX ANTONIO ASCENCIO MARTÍNEZ
  56. DARLENYS BATISTA MEJÍA
  57. STEPHANIE AVENDAÑO PATRICIO
  58. ROBERT WALLYN ESPINAL FABIÁN
  59. GARBER SILVESTRE ARAUJO
  60. FERNANDO REYES REYES
  61. JOEL MANUEL SANTANA PION
  62. KARLA MIGUELINA LANTIGUA GARCÍA
  63. YADHIRA ELAINE ESTÉVEZ SERRANO
  64. VIRGILIO RAFAEL CRUZ APONTE
  65. RAUNY SMILL CEDANO CASTILLO
  66. YSMAEL ANTONIO DÍAZ TRONCOSO
  67. FRANCINA MERCEDES MARTÍNEZ BERNECHEA
  68. JHOANNA ELIZABETH RODRÍGUEZ DE GRULLÓN
  69. GEYSA CAROLINA SÁNCHEZ MEJÍA DE RODRÍGUEZ
  70. ALEXANDRA MARÍA GRULLÓN SEGURA
  71. ROBERTO ANTONIO PÉREZ HERRERA
  72. EDUARDO GUARIONEX ESTRELLA CRUZ
  73. LEYDIMAR DEL CARMEN PARRAS PARIS
  74. LUIS YOHANDI RAMÍREZ RODRÍGUEZ
  75. DANILDA AMADA FIGUEREO JUSINO
  76. EDUARDO JOSE GRULLÓN VIÑAS
  77. GABRIEL JIMÉNEZ GÓMEZ
  78. ZONEIDA ALTAGRACIA CEPEDA HERNÁNDEZ
  79. LICELOT ELIZABETH CEPEDA HERNÁNDEZ
  80. IEMOLO CUCA MASSIMO (ITALIANO)
  81. TONY ENRIQUE BLANCO CABRERA
  82. KATHERINE MATEO HENRÍQUEZ
  83. YESSICA PAMELA ACOSTA LÓPEZ
  84. ELIDA MARÍA ERO GARCÍA DE PÉREZ
  85. CESAR ARGELYS COLUMNA VICTORINO
  86. RHOYER NICOLÁS HERNÁNDEZ LÓPEZ
  87. PAOLA MARTINA PICHARDO
  88. EUGENIO DEMETRIO F HENRÍQUEZ DISLA
  89. JULIANA ALTAGRACIA ANTUNA PEGUERO
  90. MARISOL LORA DE JESÚS
  91. AROEL NOLASCO CONTRERAS
  92. LUIS JOSÉ SANTANA PEREYRA
  93. YOKAIRI GLORIBEL PUJOLS MARTÍNEZ
  94. MIRIAN MARÍA JAVIER REINOSO
  95. NATALIA MILEDYS GUERRERO AZCONA
  96. CLARISLENY PEGUERO CASTRO
  97. JOSE MANUEL MONTILLA
  98. RAMON ANTONIO ACEVEDO BAUTISTA
  99. JULIO JEFERSON MARTINEZ MARTINEZ
  100. YADIRA CUETO ALMONTE
  101. MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ
  102. BIBIANA DE JESUS GARCIA DE LA ROSA
  103. GABRIELA CAMILE TEJEDA CASTAÑOS
  104. FRANCISCO ALBERTO ROSARIO DE LA OZ
  105. JUANA ISIDRA VÁZQUEZ
  106. AUILSA FRIAS MATA DE MENDEZ no coincide con el levantamiento
  107. ELIZABETH YESENIA PIMENTEL ROSARIO
  108. ANTONIA IGNACIO DOUGLAS
  109. ANA YAIDU MUÑOZ RUIZ
  110. ESTELA ALTAGRACIA HENRIQUEZ JOHSUA
  111. GLADYS MARIA HENRIQUEZ JOSHUA
  112. DANIELA HENRIQUEZ JOSHUA
  113. CATHERINE BELÉN SANTOS
  114. DINANLLIRY DEL CARMEN FELIZ PEÑA DE SANTANA
  115. LOURDES CAROLINA ESTRELLA GUZMAN
  116. MELISSA MABEL TEJADA SOSA
  117. ELVIRA MALKIC EP. BOUBAZINE (francesa)
  118. SANTIAGO RAFAEL ESPINAL SORIANO
  119. RAMON OSIRIS BLANC CASTILLO
  120. MARIA LEANDRA PERAFAN LORENZO
  121. ABDELHAKIM BOUBAZINE (francés)
  122. LUIS JOSE GALAN BATISTA
  123. HOMERO GARCIA ASTACIO
  124. MANUEL ANTONIO DIAZ
  125. GLORIA MARIA LOPEZ BURGOS DE GARCIA
  126. DANIELA GOMEZ GOMEZ
  127. JOSE LUIS SALVI SEGURA
  128. LIRISET VENTURA BRITO
  129. ENMANUEL GOMEZ JIMENEZ
  130. PATRICIA DE LOS ANGELES MATOS SANTANA
  131. ELISA VICTORIA MURRAY JIMENEZ
  132. JESUS NIKOLAI URRACA MATOS
  133. YEIMY ALEXANDRA AQUINO ARREDONDO
  134. JUAN EMILIO DE LEON DE LEON
  135. MUTUKU SILA JAMES
  136. LAUREEN STEPHANI PORRO MALDONADO
  137. ANDREA FLORENTINO LORENZO
  138. MANUEL EMILIO LIVENT ALMONTE
  139. JOSE OVIDIO MALDONADO REYES
  140. SOCRATES JOSE PEÑA CABRAL
  141. JANLET LORENZO VALENZUELA FELIZ
  142. WILLIAM ADOLFO SANCHEZ PUELLO
  143. YAFREIDY SHANE MONTAS VALERA
  144. WILTON BAUTISTA VALDEZ

Personas identificadas y entregadas por centro médico

  1. OCTAVIO EDUARDO DOTEL DÍAZ
  2. DANIEL ELÍAS LAUREANO CANARIO

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