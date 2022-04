LAPD nombra persona de interés en atropello mortal en Echo Park de hace dos años

Dos años después de que se capturara en video un impactante atropello mortal en Echo Park, que mostraba a un conductor arrastrando a dos peatones antes de huir, el Departamento de Policía de Los Ángeles identificó a una persona de interés.

Dos peatones, Morena Del Carmen Alvarado López, de 58 años, y Juan Monroy Bahena, de 71 murieron tras el accidente.

Los oficiales identificaron a Angelique Teresa Chaidez, de 46 años, como una persona de interés y buscan hablar con ella sobre el accidente.

López y Bahena fueron atropellados después de cruzar la calle hacia el norte en Sunset Boulevard la mañana del 24 de febrero de 2020.

La policía dijo que las víctimas fueron arrastradas unos 50 pies después de ser golpeadas.

El conductor del vehículo no se detuvo, no trató de brindar ayuda y no se identificó como lo exige la ley.

La policía dijo que López fue declarado muerto en el lugar y Bahena murió unos días después debido a las heridas sufridas en el accidente.

Chaidez ha vivido en las ciudades de Whittier, Bell, Covina y Commerce, dijo la policía. La policía también dijo que tiene una orden de arresto por un delito no relacionado.

Si bien aún no ha sido nombrada sospechosa, la policía dijo que hay una recompensa de $50,000 por información que conduzca a una condena en el caso.

Cualquier persona que tenga información sobre el atropello y fuga debe llamar a la División Central de Tráfico de LAPD al (213) 833-3746 o al número gratuito las 24 horas, (877) 527-3247.