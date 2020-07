“No tengo miedo”: Gobernadora alega intervención indebida de la ex Secretaria de Justicia

La gobernadora Wanda Vázquez negó este martes conocer sobre una investigación en su contra y alegó que despidió a la entonces secretaria del Departamento de Justicia, Denisse Longo Quiñones, por supuesta intervención indebida en una investigación federal al Departamento de Salud.



“Debo recalcar que nunca se me notificó de ninguna investigación en curso contra mi persona”, dijo Vázquez en conferencia de prensa.



"El retiro de confianza de los secretarios y jefes de agencia no tiene que explicarse”, alegó antes de, finalmente, explicar a qué se dio la salida de Longo Quiñones.



La funcionaria salió de su puesto el viernes y Vázquez se había negado a ofrecer detalles hasta que se conoció que la exsecretaria la había referido al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).



Según Vázquez, Longo Quiñones, intervino indebidamente en tres investigaciones federales contra Manpower por contratos con Medicaid. Seis de los contratos habían sido firmados por su madre, la entonces subsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, por lo que tenía que inhibirse.



Anunció que referirá a la exfuncionaria a la Oficina de Ética Gubernamental.

La gobernadora cuestionó porqué, si le pidió la renuncia a las 2pm, Longo Quiñones entregó la carta seis horas después. Puso en duda, además, el trabajo del PFEI.



“No tengo miedo”, aseguró.



“Hemos visto lo que son capaces de hacer” añadió la primera ejecutiva, haciendo referencia a cuando fue procesada cuando era secretaria de Justicia por supuesta intervención indebida en el caso por un escalamiento en la residencia de su hija. No se encontró causa en su contra.



Vázquez alegó, además, que la controversia se debe a una actitud vengativa, en medio de una contienda primarista”. Reiteró varias veces que la forma en que se han llevado los procesos fue “amañada y vengativa”.

