Los primeros 3 días: un período de transición

Las primeras 72 horas en un nuevo hogar suelen ser las más estresantes para una mascota. No te desanime si tu mascota muestra signos de ansiedad, como esconderse, llorar o incluso rechazar la comida. Después de haber adoptado tres perros de Peggy Adams Animal Rescue League, el técnico veterinario Rafael Valle Del Río sabe exactamente qué esperar: “Los primeros tres días después de ser adoptado, un animal todavía está acoplándose. Es posible que no quiera comer su comida o muestre signos de letargo. Y eso es básicamente que aún no está acostumbrando a un mundo nuevo”. Concéntrese en las cosas que puede controlar y las medidas que puede tomar para crear una sensación de comodidad para su nueva mascota, como proporcionar un lugar tranquilo para dormir y mantener una dieta constante basada en la ciencia. “Mantener la consistencia es realmente bueno para ellos”, explica la Dra. Alyssa Comroe, directora de Medicina Veterinaria en Peggy Adams Animal Rescue League, que se asocia con Hill’s Food, Shelter & Love Program. Esta iniciativa brinda nutrición basada en la ciencia para alimentar a las mascotas en más de 900 refugios de animales en todo Estados Unidos, así como bolsas de adopción gratuitas para llevar a casa con todos los nuevos adoptantes de perros y gatos en los refugios asociados. “Cada vez que se adopta una mascota de nuestro refugio, se va a casa con una bolsa de comida Hill's, y recomendamos que continúe con esa comida—mantengamos cierta coherencia al dejar un refugio e ir a casa, lo cual es muy emocionante, pero sigue siendo un gran cambio”.