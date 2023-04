Decenas de viviendas inundadas en Claremont

Varios residentes en una área de la ciudad de Claremont enfrentan un verdadero problema, por sus viviendas se han presentado varías filtraciones de agua desde hace unos días.

En una vivienda hay más de una decena de mangueras que por más de 72 horas han tratado de bombear el agua que se ha acumulado por debajo de la tierra, y aun así el problema continúa.

“Pensé que teníamos una fuga de agua en nuestra casa, hicimos pruebas de todo y no encontramos nada, y la filtración del patio comenzó desde hace un par de días y no ha parado, no sabemos que realmente está pasando”, dijo Víctor Asomora, un propietario afectado.

Lo que comenzó como una misteriosa fuga de agua se tornó en una inundación este miércoles por la noche.

“La situación es que el agua proviene de la presa San Antonio y está llenando los manantiales que se encuentran debajo de las viviendas y ahora estamos viendo que se están inundando los patios de las casas”, explicó David Ner, otro dueño afectado. “Al parecer la ciudad no sabe de dónde viene el agua, pero de seguro viene de la presa San Antonio, es porque están dejando salir el agua por la cantidad de líquidos que está bajando de las montañas nevadas”.

Viviendas y calles se vieron afectadas por inundaciones repentinas.

Para algunos residentes como Ken Larsen, la situación se ha convertido en una verdadera pesadilla, ya que hasta el momento no se han hecho presentes empleados de la ciudad y los daños a sus propiedades comienzan a ser preocupantes.

“Es muy frustrante, nos han dejado en la oscuridad, ellos sabían de esta situación desde hace dos semanas, nosotros no sabíamos nada hasta que comenzó a suceder y ahora no sabemos lo que vamos a hacer”, dijo Larsen.