Cruzó la frontera y lleva meses sin rastro

FALFURRIAS- Una madre de familia lleva meses viviendo en angustia luego de haber perdido contacto con su hijo quien llegó a Estados Unidos cruzando la frontera con un coyote.

La última vez que supo de su hijo, Rodrigo Rivas Renderos, fue el 20 de septiembre de 2019.

"Un compañero que venía con él me avisó que mi hijo estaba ahí que buscara ayuda para que lo encontraran. Esa persona me mandó la ubicación, las coordenadas, por eso es que yo me di cuenta la versión de que no pudo seguir caminando, que su pie estaba lastimado, que incluso le dijo que me dijera que me amaba mucho," contó Indira Renderos.

Según la señora Renderos, cuando llegó a Falfurrias de California descubrió que las autoridades no habían hecho nada desde el día que emitió el reporte de la desaparición de su hijo en septiembre de 2019.

"Hay mucha gente desaparecida y no hay autoridad que te escuche. Ni el consulado de tu país te quiere ayudar, son déspotas, te tiran el teléfono, todo eso he recibido yo. Vamos a tocar al shérif, a BP y nadie sabe de él. Ni el mismo consulado ha hecho llamadas de las que a mí me dijeron que estaban haciendo," sostuvo Renderos.

Rodrigo es un joven salvadoreño de 23 años quien salió de su país huyendo de la violencia. Por más de nueve años lo único que los mantenía unidos era la comunicación vía telefónica y su esperanza era de volver a ver a su hijo en persona.

Si tienes alguna información sobre su paradero, puedes llamar al 619-773-3688.