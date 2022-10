Concejales de Los Ángeles se disculpan por comentarios en grabaciones que incluían insultos racistas

La presidenta del Concejo Municipal de Los Ángeles, Nury Martínez, y el concejal Kevin de León se disculparon el domingo por un ataque contra su colega Mike Bonin durante una conversación grabada en octubre de 2021 que incluía insultos racistas de Martínez dirigidos al hijo pequeño de Bonin.

No quedó claro de inmediato quién grabó el audio de la conversación, que fue reportada por primera vez por Los Angeles Times, sobre la redistribución de distritos del consejo que involucró a tres miembros del consejo y un funcionario laboral del condado. El audio, que apareció en Reddit, pero luego se eliminó del sitio, también incluye una discusión sobre los esfuerzos para reemplazar al concejal Mark Ridley-Thomas, quien ha sido acusado de cargos federales de corrupción.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“En un momento de intensa frustración e ira, dejé que la situación me dominara y me hago responsable de estos comentarios. Lo siento”, dijo Martínez en un comunicado enviado a NBC4. “El contexto de esto la conversación fue la preocupación por el proceso de redistribución de distritos y la preocupación por el posible impacto negativo que podría tener en las comunidades de color. Mi trabajo habla por sí mismo. He trabajado duro para guiar a esta ciudad en su momento más difícil''.

De León también se disculpó el domingo.

"Hubo comentarios hechos en el contexto de esta reunión que son totalmente inapropiados; y lamento parecer que apruebo e incluso contribuyo a ciertos comentarios insensibles hechos sobre un colega y su familia en privado. Me comuniqué con ese colega personalmente". "Ese día, no cumplí con las expectativas que establecimos para nuestros líderes, y me mantendré en un estándar más alto", dijo De León en un comunicado proporcionado a NBC4.

Los comentarios se hicieron durante una conversación con los concejales Gil Cedillo y el presidente de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, Ron Herrera.

Entre otros comentarios, Martínez menospreció a Bonin, que es blanco y tiene un hijo de la raza negra, y criticó al niño por su comportamiento en el desfile del Día de Martin Luther King, diciendo que el hijo de Bonin se estaba portando mal en una carroza, que podría haberse volcado si ella y el otras mujeres en la carroza no intervinieron para "criar a este niño".

“Lo están criando como un niño blanco”, dijo Martínez. “Yo estaba como, 'este niño necesita una paliza. Déjame llevarlo a la vuelta de la esquina y luego lo traeré de vuelta'".

Martínez también llamó al niño "ese changuito", español para "ese monito".

En un comunicado el domingo, Bonin pidió al consejo que destituya de inmediato a Martínez del puesto de presidenta del consejo y exigió que renuncie al consejo.

“Estamos consternados, enojados y absolutamente disgustados porque Nury Martínez atacó a su hijo con horribles insultos racistas y habló sobre su deseo de dañarlo físicamente”, dijo Bonin en un comunicado. “Es vil, abominable y completamente vergonzoso. El Concejo Municipal debe destituirla como Presidenta del Concejo de inmediato y ella debe renunciar a su cargo. Cualquier padre que lea sus comentarios sabrá que no es apta para un cargo público”.

De León también criticó a Bonin. "Mike Bonin nunca dirá ninguna palabra sobre los latinos. Nunca dirá ni una p— palabra sobre nosotros".

De León también comparó el manejo de Bonin de su hijo en el Desfile de MLK con "cuando Nury trae su pequeño bolso de jardín o el bolso Louis Vuitton".

"Su negrito, como en el costado", agregó Martínez, usando un término en español para una persona negra que muchos consideran degradante.

Bonin le dijo a The Times que estuvo en MLK de 2017 desfile con su hijo pequeño.

"Hay más que diré más tarde, pero en este momento porque todavía lo estoy digiriendo. Estoy disgustado, enojado y desconsolado. Es un juego justo atacarme, ¿pero mi hijo? Tienes que ser bastante mezquino".un niño. Ni siquiera tenía 3 años. Aparte de eso, estoy sin palabras".

NBC4 se acercó al concejal Bonin para hacer un comentario, pero un portavoz le dijo: "El concejal Bonin no tiene comentarios más allá de cómo respondió en la historia de LA Times".

En otro momento, el Times informó que Martínez recordó una conversación con el empresario Danny Bakewell sobre la posibilidad de transferir el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles del distrito del consejo de Bonin al del concejal Marqueece Harris-Dawson. La presidenta del consejo dijo que le dijo a Bakewell que "fuera a buscar el aeropuerto de su hermano pequeño, esa pequeña perra de Bonin".

Martínez también apuntó al distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón inprofanos , luego de que el grupo pareciera discutir si Gascón respaldara a Cedillo en su campaña de reelección contra Eunessis Hernández.

"F--- ese tipo. (inaudible)... Está con los negros", dijo sobre Gascón.

Un portavoz de Gascón no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Herrera no ha comentado sobre la historia, pero un abogado que representa a la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles envió una carta a The Times alegando que la conversación fue grabada en violación de las leyes de privacidad y grabación de California.Earl

Ofari Hutchinson, presidente de la Mesa Redonda de Política Urbana de Los Ángeles, exige que el Concejo Municipal y el alcalde Eric Garcetti censuren públicamente a Martínez y de León.

"Su disculpa por usar términos como 'pequeño mono' para describir a un joven afroamericano, por ejemplo, promueve y refuerza los estereotipos más viles de los afroamericanos (y) no es suficiente", dijo Hutchinson. dijo en un comunicado el domingo proporcionado a City News Service. "Nada menos que una censura total por parte del ayuntamiento y respaldada por Garcetti enviará el mensaje de que los viles estereotipos racistas no serán tolerados y serán castigados rápidamente".