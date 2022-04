¿Le concederá el indulto? El gobernador de Texas habla sobre la ejecución de Melissa Lucio

SAN ANTONIO - El gobernador Abbott no ha tomado ninguna decisión respecto a la ejecución de Melissa Lucio, la hispana que está a solo días de ser ejecutada con inyección letal en Texas tras ser condenada por el asesinato de su hija de 2 años.

A pesar de las solicitudes hechas por defensores de los derechos humanos y familiares de Lucio, el único ente que podría recomendar al gobernador que reevalúe la sentencia de muerte es la Junta de Indultos y Libertad Condicional. Hasta ahora eso no ha ocurrido.

"No he recibido ese reporte. Es requerido que el gobernador lo reciba antes de tomar acción", dijo Abbott al ser preguntado sobre la ejecución . "Cuando vea eso (la recomendación) lo consideraré y tomaré la acción que me parezca apropiada".

La ejecución de Lucio con inyección letal está programada para el próximo miércoles 23 de septiembre.

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas podría sugerirle al gobernador conceder clemencia o el indulto completo a Lucio.

Lucio, una estadounidense de origen mexicano, de 53 años, fue condenada a pena de muerte por el asesinato de su hija Mariah, de 2 años, en febrero de 2007.

La hispana alega que la niña, que tenía dificultades para caminar por un defecto de nacimiento en sus piernas, cayó por una escalera larga y empinada que daba acceso a la vivienda de la que se estaban mudando. Sin embargo, la fiscalía dijo que la menor falleció por una paliza propinada por su madre.

Dos días después del accidente, y tras mostrar señales de cansancio y de falta de apetito, Mariah murió mientras dormía en su nuevo domicilio.

La mujer hispana recibirá una dosis de pentobarbital.