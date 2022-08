Cronología de la vida profesional de Vin Scully a través de los años

El legendario locutor jugada por jugada de los Dodgers, Vin Scully, murió a los 94 años. Scully convocó juegos para los Dodgers durante 67 temporadas en Brooklyn y Los Ángeles.

Estos son los titulares de Scully a lo largo de los años.

Scully gana el Baseball Digest Lifetime Achievement Award

Abril de 2022

Scully gana el segundo premio Lifetime Achievement Award presentado por Baseball Digest. El veterano es honrado con una distinción anual que reconoce a una persona viva que ha hecho contribuciones significativas al juego nacional.

La leyenda de los Dodgers, Vin Scully, le desea a Willie Mays un feliz cumpleaños número 90

Mayo de 2021

La rivalidad de los Gigantes y los Dodgers llega a su fin en el cumpleaños de Willie Mays. La leyenda de los Gigantes es amada por ambas franquicias, como se vio el jueves por la mañana cuando cumplió 90 años.

Sandra Scully, la amada esposa de Vin Scully, muere a los 76 años

Enero de 2021

Sandra Scully, la amada esposa del locutor del Salón de la Fama de los Dodgers de Los Ángeles, Vin Scully, falleció el 3 de enero de 2021 a la edad de 76 años, anunció el equipo de béisbol.

El locutor del Salón de la Fama de los Dodgers, Vin Scully, cumple 93 años

Noviembre de 2020

Scully cumple 93 años. Celebra su día viendo fútbol americano.

Scully subasta recuerdos de béisbol y obtiene más de $2 millones

Septiembre de 2020

La colección personal de Vin Scully recaudó más de $2 millones y una parte de las ganancias beneficiará la investigación neuromuscular en UCLA.

Scully calma a los fanáticos preocupados con un mensaje de audio tras una caída

Abril de 2020

Hola a todos, donde sea que estén. Desde el momento en que los Dodgers de Los Ángeles anunciaron que el legendario locutor Vin Scully había sufrido una caída y estaba hospitalizado, los fanáticos preocupados de todo el mundo enviaron sus oraciones y saludos para que se recupere pronto al hombre de 92 años.

Vin Scully Narrates New Dodgers Video

Abril de 020

Los Dodgers de Los Ángeles mostraron algunas de las renovaciones de su estadio en un video narrado por el locutor retirado Vin Scully y publicado en las redes sociales.

Dodgers y las Grandes Ligas celebran el año del centenario de Jackie Robinson

Abril 2019

Vin Scully se unió a la viuda de Jackie Robinson para rendir homenaje al jugador que rompió la barrera racial del béisbol durante la celebración del centenario del cumpleaños de Robinson.

Scully rechaza la invitación para regresar a la cabina de transmisión de los Juegos de la Liga Nacional (NLCS) entre Dodgers y los Cerveceros de Milwaukee.

Ocubre de 2018

Vin Scully no regresará a la cabina después de haber sido invitado por Joe Buck para el enfrentamiento de la NLCS en el Dodger Stadium.

Vin Scully ingresa al Anillo de Honor de los Dodgers y su reacción se vuelve clásica

Mayo de 2017

Vin Scully regresó al Dodger Stadium para contar chistes y compartir historias mientras se convierte en el undécimo miembro del Anillo de Honor de los Dodgers.

Después de toda una vida en la cabina de transmisión de los Dodgers, ver como un fan tiene poco atractivo para Vin Scully

Marzo de 2017

Los Dodgers jugaron su primer día inaugural desde 1950 sin Vin Scully narrando sus juegos. No estuvo en las gradas. Tampoco se preocupó de mirar por televisión. "Es un juego de día. Probablemente tendré cosas que hacer".

El presidente Obama entrega a Vin Scully la Medalla de la Libertad

Noviembre de 2016

El presidente Barack Obama entregó a Scully la Medalla Presidencial de la Libertad en la Casa Blanca.

