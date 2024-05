Vanessa Bryant se une a la inauguración del renovado gimnasio Nickerson Gardens en Watts

Vanessa Bryant se unió a los residentes de Nickerson Gardens el lunes para celebrar la inauguración del renovado gimnasio en la comunidad de vivienda pública en Watts.

Nickerson Gardens, gestionado por la Autoridad de Vivienda de Los Ángeles, fue elegido para el proyecto por la viuda de Kobe Bryant y los Lakers. La decisión se tomó, en parte, porque es el antiguo sitio del Boys and Girls Club donde Kobe Bryant organizó su programa de baloncesto juvenil "Mamba League".

"El sitio es un lugar especial para mi familia", dijo Vanessa Bryant. "Utilizó el baloncesto para enseñar lecciones de vida a niños y niñas.

Los creadores de NBA2K llegaron a un acuerdo para preservar el mural un año más.

"Esto sirve como recordatorio para todos los niños y niñas que juegan aquí de que son amados".

El corte de cinta se realizó dentro del gimnasio renovado y la cancha de baloncesto con un mural de Kobe Bryant y su hija Gianna diseñado por el artista Brian Peterson.

"Once días de Mamba Mentality nos trajeron hasta aquí", dijo Peterson sobre el proyecto de renovación del gimnasio.

Peterson creó la "escultura Forever Courtside" en Anaheim Dream Court en Pearson Park. La escultura presenta los rostros sonrientes de Kobe y Gianna Bryant junto a una cancha de baloncesto en el parque. También creó "Más que un atleta", un mural de Kobe Bryant besando el trofeo del Oscar que ganó por "Dear Basketball", en la terraza del cuarto piso de Ovation Hollywood.

El primer mural de Peterson en Los Ángeles, "We Will Rise Above", muestra a Kobe Bryant y la estrella de los Dodgers, Mookie Betts, en el estacionamiento de Philippe the Original cerca de Union Station.

Nickerson Gardens fue diseñado originalmente por Paul Revere Williams, uno de los arquitectos más prolíficos de Los Ángeles. El complejo habitacional cuenta con 1,066 unidades y espacios abiertos compartidos, incluido un patio de juegos central.

Vanessa Bryant es la presidenta de la Mamba and Mambacita Sports Foundation. La organización sin fines de lucro tiene como objetivo crear oportunidades para atletas jóvenes desatendidos en honor a Kobe Bryant y su hija Gianna, de 13 años, que murieron en un accidente de helicóptero en enero de 2020 al noroeste de Los Ángeles.