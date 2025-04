Telemundo presenta emocionante fin de semana del torneo de La Liga Premier

Telemundo, la casa exclusiva en español de la Liga Premier en Estados Unidos, presenta un emocionante fin de semana lleno del mejor fútbol inglés con la posibilidad que se defina el torneo en esta fecha a través de Telemundo, Universo y Peacock.

La cobertura del fin de semana comienza este sábado 26 de abril a las 7 a.m. ET con La Liga Premier: Extra por Universo, antes del partido entre Chelsea, en la sexta posición, y Everton a las 7:30 a.m. ET, también por Universo (Luis Omar Tapia/Eduardo Biscayart). Chelsea está obligado a ganar para seguir en carrera para clasificar a competencias europeas la próxima temporada.

El domingo, La Liga Premier: Extra, conducido por la talentosa Carlota Vizmanosy el ex jugador de la selección mexicana y Chivas, Manuel Sol arranca a las 8 a.m. ET por Telemundo, seguido en la misma cadena por el duelo entre Bournemouth y Manchester United a las 8:30 a.m. ET (Luis Omar Tapia/Eduardo Biscayart). Antes del esperado choque entre Liverpool, que busca coronarse campeón de la Liga Premier por segunda vez en su historia, y Tottenham Hotspur, el programa Tercer Tiempo presentará un resumen de los encuentros del fin de semana. El ocho veces ganador del premio Emmy Andres Cantor y el analista Diego Balado ofrecerán relatos y comentarios para el partido entre Liverpool y Tottenham Hotspur a las 11:25 a.m. ET en exclusiva y en español por Peacock.

Calendario de partidos por Telemundo, Universo y Peacock*

El show previo al partido La Liga Premier: Extra comenzará 30 minutos antes del pitazo inicial.