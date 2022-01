Super Bowl en Los Ángeles: un vistazo a la historia del evento en esta ciudad

Lo que debes saber El primer Super Bowl se llevó a cabo en el Los Angeles Memorial Coliseum el 15 de enero de 1967.

Los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati se reunirán en el SoFi Stadium el domingo 13 de febrero de 2022.

Será el octavo Super Bowl en Los Ángeles y el primero en 29 años.

El Super Bowl está de regreso en la ciudad de Los Ángeles.

Los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati se reunirán en el SoFi Stadium en Inglewood, California, en las afueras de Los Ángeles, para el Super Bowl LVI, el domingo 13 de febrero. Será el octavo Super Bowl en Los Ángeles y el primero en 29 años.

Mucho ha cambiado desde que se jugó el Super Bowl I en 1967, especialmente entre la NFL y Los Ángeles. La ciudad tenía un equipo de la NFL en ese entonces, perdió dicho equipo y actualmente tiene dos franquicias. Los Chargers se mudaron de San Diego a Los Angeles, mientras que los Rams se mudaron de Los Angeles a St. Louis y de regreso a Los Angeles.

Ahora, los Chargers y los Rams consideran como su hogar al SoFi Stadium. El lugar abrió sus puertas en 2020, pero no tuvo la oportunidad de abrir sus puertas a los fanáticos hasta esta temporada debido a la pandemia de COVID-19. El Super Bowl LVI será solo el tercer partido de playoffs que se juegue allí, con la victoria de los Rams contra los Arizona Cardinals en la ronda de comodines de este año antes de derrotar a los San Francisco 49ers en el Campeonato de la NFC.

Parte del atractivo de Los Ángeles como ciudad anfitriona del Super Bowl es su famoso clima, pero es probable que eso no sea un factor en el juego de este año. El estadio SoFi tiene techo, aunque las aberturas en la cubierta superior son susceptibles al viento. Los funcionarios de la liga incluso retrasaron el inicio de un juego entre los Chargers y Las Vegas Raiders esta temporada debido a un rayo en el área.

Antes de que los Bengals y los Rams salgan al campo en el SoFi Stadium, abramos el baúl de los recuerdos o un recorrido por el Paseo de la Fama de Hollywood, y echemos un vistazo a los siete Super Bowls anteriores que se jugaron en Los Ángeles.

SUPER BOWL I: LOS ANGELES MEMORIAL COLISEUM

La ubicación del primer Super Bowl se anunció menos de siete semanas antes de que se llevara a cabo el juego. El comisionado de la NFL, Pete Rozelle, hizo el anuncio el 1 de diciembre de 1966 y la fecha del juego no se fijó hasta el 13 de diciembre.

El 15 de enero de 1967, el campeón de la NFL Green Bay Packers y el campeón de la AFL Kansas City Chiefs se reunieron en el Los Angeles Memorial Coliseum para lo que ahora se conoce como el Super Bowl I. Poco menos de 62,000 personas asistieron al juego en el día de 72 grados.

Los Packers de Vince Lombardi entraron al juego como favoritos por 14 puntos y se fueron con una victoria de 35-10. Bart Starr fue nombrado MVP del juego luego de completar 16 de 23 pases para 250 yardas, dos touchdowns y una intercepción.

SUPER BOWL VII: LOS ANGELES MEMORIAL COLISEUM

La búsqueda de la perfección de los Miami Dolphins de 1972 se completó en el Coliseum el 14 de enero de 1973.

El 21 de marzo de 1972 se anunció que el Super Bowl para la siguiente temporada de la NFL regresaría a Los Ángeles. Esta vez, hacía un poco más de calor con 64 grados y más de 90,000 espectadores llenaron el estadio para ver la historia en proceso.

Los Dolphins de Don Shula estuvieron invictos durante la temporada regular, pero tuvieron que superar a un formidable equipo de Washington dirigido por George Allen en el Super Bowl VII para terminar con un récord perfecto. Miami logró eso, venciendo a Washington 14-7 con touchdowns de Howard Twilley y Jim Kiick y una actuación de MVP del profundo Jake Scott. La única anotación de Washington llegó en el último cuarto en una de las jugadas más impactantes en la historia del Super Bowl.

SUPER BOWL XI: ROSE BOWL

El siguiente Super Bowl de Los Ángeles se llevó a cabo en el Rose Bowl de Pasadena, California. El lugar recibió el juego en las reuniones de propietarios de la NFL de 1975, y el Super Bowl XI se jugó el 9 de enero de 1977, solo ocho días después de que la USC venciera a Michigan en el Rose Bowl de 1977.

La capacidad del estadio fue uno de los factores más importantes en el sorteo del Super Bowl, y valió la pena cuando más de 103,000 personas se presentaron para ver a los Oakland Raiders enfrentarse a los Minnesota Vikings en un día templado de 58 grados. El difunto John Madden fue llevado en hombros de sus jugadores después de que los Raiders obtuvieran una victoria por 32-14. Fred Biletnikoff fue nombrado MVP del juego por acumular 79 yardas por recepción en cuatro recepciones.

SUPER BOWL XIV: ROSE BOWL

Solo tomó tres años para que el Super Bowl regresara al Rose Bowl.

El Super Bowl XIV se llevó a cabo el 20 de enero de 1980, por lo que hubo un poco más de tiempo para prepararse después del Rose Bowl. Presentaba un clima más clásico de Los Ángeles, soleado y 67 grados. Incluso más fanáticos se presentaron esta vez para ver a los Pittsburgh Steelers enfrentarse a los locales Rams, con 103,985 espectadores que aún se mantienen como un récord de Super Bowl.

Pittsburgh logró su segunda victoria consecutiva en el Super Bowl, superando a Los Ángeles por una final de 31-19. Terry Bradshaw también ganó su segundo MVP consecutivo del Super Bowl con una actuación de dos touchdowns.

SUPER BOWL XVII: ROSE BOWL

Hubo otra brecha de tres años antes de que el Super Bowl volviera al Rose Bowl, y fue el anfitrión de un enfrentamiento familiar.

Washington y Miami se enfrentaron en el Super Bowl XVII el 30 de enero de 1983, poco más de 10 años desde que se enfrentaron en el Super Bowl VII. Si bien el clima era similar (61 grados), el lugar cambió, al igual que las circunstancias. Washington entró al juego con una derrota en el año y Miami entró con tres.

Los Dolphins sufrieron su cuarta derrota de la campaña cuando Washington se vengó con una victoria de 27-17. La defensa de Washington le hizo la vida imposible al mariscal de campo de los Dolphins, Dave Woodley, quien completó solo cuatro de 14 pases. Joe Theismann lanzó dos pases de touchdown para Washington y el corredor John Riggins acumuló 166 yardas terrestres y una anotación en su camino al MVP del Super Bowl.

SUPER BOWL XXI: ROSE BOWL

Pasaron cuatro años después del Super Bowl XVII antes de que los New York Giants y los Denver Broncos se enfrentaran en el Super Bowl XXI el 25 de enero de 1987.

El juego se jugó frente a 101,063 fanáticos en un hermoso día de 76 grados en Pasadena. El juego real en el campo no fue tan pintoresco, al menos para John Elway y los Broncos.

Denver mantuvo una ventaja de 10-7 después del primer cuarto, pero Nueva York luego recitó 26 puntos sin respuesta. Phil Simms terminó el día con tres pases de touchdown y los honores de MVP del Super Bowl mientras los Giants lograban una victoria por 39-20.

SUPER BOWL XXVII: ROSE BOWL

El Super Bowl más reciente que tuvo lugar en Los Ángeles se produjo hace 29 años, y fue algo para olvidar para los fanáticos de los Buffalo Bills.

Más de 98,000 personas asistieron al Rose Bowl el 31 de enero de 1993 para ver a los Bills enfrentarse a los Dallas Cowboys en el Super Bowl XXVII. Fue el tercer viaje consecutivo de Buffalo al Super Bowl, y se convirtió en su tercera derrota consecutiva en el Super Bowl.

La ofensiva de Dallas brilló en el día de 61 grados, con Troy Aikman lanzando cuatro touchdowns en su camino a ganar el MVP del Super Bowl. El juego no estuvo reñido en la segunda mitad y los Cowboys se sumaron al superar a los Bills 21-0 en el último cuarto, lo que llevó el marcador final a 52-17. La derrota podría haber sido aún mayor si Leon Lett hubiera esperado uno o dos segundos más para celebrar su infame carrera hacia la zona de anotación.

