Ohtani regresa al montículo y anota dos carreras en la victoria de los Dodgers por 6-3 sobre los Padres

El japonés Shohei Ohtani subió este lunes al montículo por primera vez con el uniforme de los Dodgers, y aunque solo trabajó una entrada, dio muestra de su poder y velocidad.

Ohtani, quien no lanzaba en un juego oficial desde el 23 de agosto de 2023, cuando aún jugaba para los Angelinos, completó la recuperación de su segunda cirugía en el codo del brazo de lanzar.

El hombre por el que los Dodgers pagaron 700 millones de dólares logró llevar su bola rápida hasta las 102 millas por hora y mantuvo de manera 'sinker' y su recta viajando de manera constante entre las 97 y 98 millas por hora.

Ohtani salió con solo una carrera permitida en su labor monticular, tras permitir inatrapables del dominicano Fernando Tatis Jr. y del venezolano Luis Arráez, así como elevado de sacrificio del quisqueyano Manny Machado.

El japonés, quien desde su llegada a Los Ángeles accionó únicamente como bateador, contribuyó a su causa con el bate, al remolcar dos carreras.

Ohtani comenzó la noche bateando .290 con 25 jonrones, lo que lideró la Liga Nacional, 41 carreras impulsadas y 11 bases robadas como primer bate.

Si bien Ohtani no lanzará mucho en los partidos como inicialista, su sola presencia en el montículo reforzará un cuerpo de lanzadores que se ha visto diezmado por las lesiones. Los Dodgers tienen ocho abridores, incluyendo a Tyler Glasnow, Blake Snell y el fenómeno japonés Roki Sasaki, y seis relevistas en la lista de lesionados.

Ohtani prevé lanzar una vez por semana de ahora en adelante.

“Pero hoy alcancé las 100 mph, así que primero quiero ver cómo se siente mi cuerpo y cómo reacciona”, dijo. “Pero la expectativa es lanzar una vez por semana. Ojalá pueda lanzar un poco más cada vez que esté ahí para que el bullpen no esté tan sobrecargado”.

"Las cosas se veían electrizantes", dijo su compañero de equipo de los Dodgers, Max Muncy, "pero cuando no has lanzado en tanto tiempo y realmente no tienes la oportunidad de hacer juegos de rehabilitación, tal vez el control no esté ahí y eso es lo que vimos esta noche".

Ohtani ya está en la plantilla como bateador designado, por lo que los Dodgers esencialmente están añadiendo un lanzador adicional sin tener que hacer un movimiento correspondiente en la plantilla.

Ohtani ayudó a los Dodgers a ganar su octavo título de la Serie Mundial —y su primero— la temporada pasada, el primero de un contrato de 10 años y 700 millones de dólares. Obtuvo su tercer premio al Jugador Más Valioso (MVP) y el primero en la Liga Nacional.

No había lanzado desde 2023 con los Angelinos de Los Ángeles. Tuvo un récord de 10-5 con una efectividad de 3.14 y 167 ponches en 23 aperturas esa temporada. Su última aparición en el montículo fue el 23 de agosto de 2023, cuando se lesionó durante un partido contra Cincinnati.

Ohtani se sometió a una cirugía Tommy John el 1 de octubre de 2018 y se recupera de una segunda operación importante en el codo derecho el 19 de septiembre de 2023.

"Estoy realmente agradecido", dijo. "Recuerdo todo el apoyo que recibí de los médicos que me operaron, el personal de apoyo, el equipo y todos los que me apoyaron a lo largo del camino. Estoy agradecido de que, además de los resultados, pueda demostrar y estar agradecido por el momento que viví".

El debut de Ohtani como lanzador con los Dodgers se produjo el mismo día que su exintérprete se presentó en una prisión federal en Pensilvania. Ippei Mizuhara recibió una sentencia de casi cinco años por fraude bancario y fiscal después de robarle casi 17 millones de dólares a Ohtani.