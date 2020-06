“Mano de Piedra” Durán le está ganando la pelea al COVID-19, dice su hijo

PANAMÁ - Roberto Durán evoluciona favorablemente tras dar positivo pr coronavirus, al punto que desea que le den de alta del hospital, informó uno de sus hijos.

“Mi papá se siente muy bien, de hecho ya quiere regresar a la casa”, aseguró Robin Durán a un canal de televisión panameño. “No tiene síntomas casi y no tiene fiebre”.

La leyenda del boxeo panameño, que cumplió 69 años el 16 de junio, fue hospitalizado la semana pasada con síntomas de resfriado y exámenes posteriores determinaron que tenía la infección.

La noticia desencadenó inmediatamente mensajes de aliento en las redes sociales de figuras de la música, el deporte, organismos internacionales de boxeo y seguidores.

Su contagio impactó aún más a un país centroamericano que lidia en las últimas semanas con un creciente número de infecciones. Un reciente reporte de las autoridades de salud indicó que la cifra de casos en el país llegó a 30,658, 15,370 recuperados y 592 decesos.

Robin Durán dijo que su papá tendrá que permanecer algunos días más hospitalizado por precaución debido a su edad y por el antecedente en uno de sus pulmones que resultó lastimado durante un accidente automovilístico en Argentina hace 19 años.

“Los doctores nos comentaron que su evolución ha sido muy buena y ha estado atacando la enfermedad antes que llegue a un caso de complicación”, agregó a TVN Noticias.

El hijo de Durán dijo al portal deportivo JMDeportes que su papá probablemente se infectó el día de su cumpleaños en que recibió a “mucha” gente que fue a felicitarlo a su casa en la capital. Aseguró que su padre había respetado la cuarentena.

“Ya saben cómo es mi papá, es muy difícil que el le cierre las puertas a alguien y bueno más ese día que era su cumpleaños lo querían saludar, fue un error de él y lo pagó muy caro”, señaló.

The Associated Press pidió comentarios adicionales al hijo de Durán, pero un mensaje a su teléfono móvil no fue contestado.

El accidente en Argentina aceleró el retiro de “Mano de Piedra” tras una brillante carrera en que empalmó 103 victorias, 70 de ellas por la vía rápida, y 16 reveses. Más allá de sumar varios cetros en igual número de categorías se le recuerda su impactante triunfo ante Sugar Ray Leonard, el púgil estadounidense invicto y más dominante en ese momento.

Esa resonante victoria que le dio la corona de los pesos welter en 1980 se vio opacada meses después cuando en la revancha contra Leonard se retiró de la pelea en el octavo round con el tristemente célebre “No más”.

Durán ha recibido mensajes de aliento de figuras como el renombrado salsero Rubén Blades, el exgoleador panameño Julio Dely Valdés y el extécnico de la selección de Panamá, el colombiano Hernán Darío Gómez.

“Estamos como siempre en su esquina y no se preocupen que así como Durán noqueó a Kobayashi y al australiano Thompson, así también noqueará al virus”, escribió Blades en Twitter. Se refirió a las victorias fulminantes de Durán sobre el japonés Hiroshi Kobayashi, al comienzo de su carrera en 1971, y Héctor Thompson, ante quien defendió su corona de los ligeros en 1973.