Una nueva era: comienzan a eliminar cartel del Staples Center

Equipos fueron vistos afuera del Crypto.com Arena el lunes por la mañana, quitando las icónicas letras, logotipos y letreros del Staples Center.

El helicóptero de NBC Los Angeles, NewsChopper4 Alpha, capturó esas icónicas letras rojas mientras eran retiradas y transportadas en un camión.

El nuevo nombre y los logotipos son parte de un acuerdo de derechos de nombre de 20 años entre la plataforma de criptomonedas y el propietario del estadio, AEG. Ese acuerdo se anunció el mes pasado.

El anuncio fue recibido con escepticismo por parte de algunos, incluido el jugador base de los Clippers, Reggie Jackson.

"Me disculpo más adelante, todavía lo llamaré Staples", dijo el jugador base de los Clippers, a través de Los Angeles Times.

El STAPLES Center, con capacidad para 20,000 asientos, abrió sus puertas en 1999 en el centro de Los Ángeles y desde entonces ha sido sede de cientos de eventos.

El nuevo logo para el estadio se dará a conocer, junto con el cambio oficial de nombre el día de Navidad, cuando Los Angeles Lakers reciban a los Brooklyn Nets.

