La emoción de los partidos de la Premier League este fin de semana por Telemundo

Telemundo, la casa exclusiva en español de la FIFA hasta 2026 y La Liga Premier, ofrece cobertura completa de la liga inglesa este domingo.

A las 11:30 a.m. ET, Telemundo transmitirá el duelo más esperado de la jornada: Liverpool vs. Arsenal, un choque de alto voltaje entre el campeón ya coronado y el segundo mejor equipo de la temporada, que promete ser un espectáculo imperdible. El reconocido narrador Andrés Cantor, ganador de ocho premios Emmy, y el analista Diego Balado estarán al frente de la cobertura.

Para cerrar la jornada, Tercer Tiempo ofrecerá un completo resumen con lo más destacado de los encuentros del fin de semana.

Sigue toda la acción en tiempo real y únete a la conversación en las redes sociales de @TelemundoDeportes Facebook, Instagram, X, y TikTok, usando el hashtag #TelemundoDeportes.

Calendario de partidos por Telemundo y Universo

