LA Galaxy devela estatua para reconocer trayectoria de Landon Donovan

Landon Donovan, ex estrella de LA Galaxy, de 39 años, fue homenajeado por su ex equipo el domingo para destacar por la inauguración de una estatua en Dignity Health Sports Park y su incorporación al Anillo de Honor del Galaxy.

Donovan se une a David Beckham como los únicos jugadores del Galaxy en recibir una estatua en la sede de Carson.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La estatua se develó antes del partido del domingo por la noche contra el rival de la ciudad, LAFC. En el entretiempo, Donovan fue incluido en el Anillo de Honor del LA Galaxy junto con los nombres de Beckham, Mauricio Cienfuegos, Doug Hamilton y Cobi Jones.

“A lo largo de mi carrera, me di cuenta de que la habilidad más importante que tenía era mi disponibilidad '', dijo Donovan a la multitud. “Siempre estuve en el campo.

Esa fue una lección que llevé conmigo todo el tiempo. Me cuidé, sé inteligente, ten cuidado y esa es la razón por la que pasa esto.

“No obtienes esta (estatua) por ser buena durante dos, tres o cinco años, es por hacerlo con el tiempo'', le dijo a la multitud reunida.

“Al crecer, nunca me hubiera imaginado que me honrarían con una estatua. Es un sentimiento muy especial del que estoy increíblemente orgulloso '', dijo Donovan en agosto cuando se anunciaron los honores. “Pasé algunos de los años más formativos de mi vida con el Galaxy y los fanáticos del club son parte de mi familia. Estoy orgulloso de compartir un momento como este con ellos ''.

Además de la estatua, se develó un mural pintado como parte del Proyecto Legado de Landon Donovan en la Escuela Primaria Bonita Street en Carson, el domingo por la mañana.

Donovan jugó para el Galaxy de 2005 a 2014 y nuevamente en 2016. Marcó un récord de equipo de 113 goles y anotó 107 asistencias en 253 juegos de temporada regular, ayudando al Galaxy a ganar cuatro títulos de la Copa MLS (2005, 2011, 2012, 2014) .

Actualmente, es el entrenador de San Diego Loyal SC en la USL.

En fotos: LAFC supera al LA Galaxy en emocionante partido

“Esperamos honrar a uno de los jugadores más impactantes en la historia de LA Galaxy, Major League Soccer y la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos”, dijo el presidente del Galaxy, Chris Klein.

“Landon ayudó a nuestro club a reclamar cuatro títulos de la Copa MLS y a establecer numerosos récords tanto para el club como para el país. Ha jugado un papel fundamental en el establecimiento del LA Galaxy como el club más icónico y exitoso de la liga. Nos sentimos emocionados de darle la bienvenida a casa para esta ocasión especial”

El nativo de Ontario también jugó para Bayer Leverkusen, San Jose Earthquakes, Bayern Munich, Everton y Club León.

Tiene la mayor cantidad de goles (25) y asistencias (15) en la historia de los playoffs de la MLS, y también es el máximo anotador en la historia del Juego de Estrellas de la MLS, con seis goles.

El delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández ha sido traspasado por el Sevilla a Los Ángeles Galaxy de la MLS estadounidense, según ha informado este martes el club sevillista.

Durante su carrera con la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos, Donovan se convirtió en el máximo goleador conjunto de la USMNT (57) y en el líder de todos los tiempos en asistencias (58). Es el segundo en apariciones en USMNT (157) detrás de su colega leyenda del LA Galaxy, Cobi Jones.

Donovan last played professionally in 2019 for the San Diego Sockers de la Arena Mayor de la Liga de Fútbol.