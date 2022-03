El maratón de Los Ángeles regresa este domingo: estas son las vías que estarán cerradas

Lo que debes saber La mayoría de los cierres de calles comenzarán el domingo, alrededor de las 4 a.m.

Las autoridades planean cierres continuos de calles y rampas de autopistas desde el Dodger Stadium hasta Century City para acomodar la 37a Maratón anual de Los Ángeles.

Miles de corredores partirán del Dodger Stadium, el domingo a partir de las 6:30 a. M., pasarán por el centro de Los Ángeles, Echo Park, Hollywood, West Hollywood, Beverly Hills, Century City, Westwood, Brentwood y regresarán a Century City, donde se llevará a cabo un festival de meta.

La mayoría de los cierres de calles comenzarán el domingo, alrededor de las 4 a.m. Las calles en las primeras partes del recorrido se reabrirán una vez que todos los corredores pasen y las calzadas estén despejadas.

Muchas calles se reabrirán a la 1 p.m., con la excepción de las cercanas a la línea de meta, donde los cierres continuarán hasta las 5 p.m.

HORARIO DE LOS CIERRES DE CALLES

El siguiente cierre estará en vigor de 4 a 9 a.m.:

Vin Scully Avenue, desde Dodger Stadium hasta Sunset Boulevard.

El siguiente cierre estará en vigor de 4 a 9:20 a.m.:

Sunset Boulevard, desde Park Avenue hasta Figueroa Street.

El siguiente cierre estará en vigor desde las 4 hasta las 9:32 a.m.:

Cesar Chavez Avenue, desde Bunker Hill hasta Alameda Street.

Los siguientes cierres estarán en vigor de 4 a 9:35 a.m.:

Broadway. desde Cesar Chavez Avenue hasta Alpine Street;

Alpine Street, desde Hill Street hasta Alameda Street; y

Spring Street, desde College Street hasta First Street.

Los siguientes cierres estarán en vigor de 4 a 9:50 a.m.:

First Street, desde Hope Street hasta San Pedro Street;

Los Angeles Street, desde Temple Street hasta Fifth Street;

Fourth Street, desde Los Angeles Street hasta Main Street;

Main Street, desde Fifth Street hasta Temple Street;

Third Street, desde San Pedro Street hasta Hill Street; y

Hill Street, desde Fourth Street hasta la Temple Street.

Los siguientes cierres estarán en vigor desde las 4 hasta las 10:05 a.m.:

First Street, desde San Pedro Street hasta Hope Street; y

Grand Avenue, desde Cesar Chavez Avenue hasta Second Street.

Los siguientes cierres estarán en vigor desde las 4 hasta las 10:20 a.m.:

Temple Street, desde Alameda Street hasta Glendale Boulevard;

Edgeware Road, desde Temple Street hasta Boston Street; y

Bellevue Avenue, desde Sunset Boulevard hasta Glendale Boulevard.

El siguiente cierre estará en vigor desde las 4 hasta las 10:40 a.m.:

Glendale Boulevard, desde Temple Street hasta Sunset Boulevard.

El siguiente cierre estará en vigor de 4 a las 11:10 a. m.:

Sunset Boulevard, desde Echo Park Avenue hasta Virgil Avenue.

Los siguientes cierres estarán en vigor desde las 4 a.m. hasta el mediodía:

Hollywood Boulevard, desde Hillhurst Avenue hasta La Brea Avenue; y

Orange Avenue, desde Hollywood Boulevard hasta Sunset Boulevard.

El siguiente cierre estará en vigor de 5 a. m. a 12:45 p. m.:

Sunset Boulevard, desde Highland Avenue hasta Doheny Drive.

Los siguientes cierres estarán en vigor de 5 a. m. a 1 p. m.:

San Vicente Boulevard, desde Sunset Boulevard hasta Melrose Avenue;

Santa Monica Boulevard, desde La Cienega Boulevard hasta Sierra Drive;

Doheny Drive, desde Nemo Street hasta Wilshire Boulevard;

Burton Way, desde Robertson Boulevard hasta Rexford Drive;

South Santa Monica Boulevard, desde Rexford Drive hasta Moreno Drive;

Rodeo Drive, desde Santa Monica Boulevard hasta Wilshire Boulevard; y

Wilshire Boulevard, desde Beverly Drive hasta Santa Monica Boulevard.

El siguiente cierre estará en vigor de 5 a. m. a 5 p. m.:

Santa Monica Boulevard, desde Wilshire Boulevard hasta Sepulveda Boulevard.

El siguiente cierre estará en vigor de 5 a. m. a 2:45 p. m.:

Sepulveda Boulevard, desde Santa Monica Boulevard hasta Wilshire Boulevard.

El siguiente cierre estará en vigor de 5 a. m. a 2:20 p. m.:

Wilshire Boulevard, desde Sepulveda Boulevard hasta Barrington Avenue.

El siguiente cierre estará en vigor de 5 a. m. a 5 p. m.:

San Vicente Boulevard, desde Wilshire Boulevard hasta Saltair Avenue.

CIERRES ADICIONALES

Avenue of the Stars, entre Santa Monica Boulevard y Olympic Boulevard estará cerrada durante el fin de semana del maratón. Cerrará el sábado, a las 8 a.m., y reabrirá el domingo, a las 8 p.m.

Habrá algunos cierres de calles adicionales que no son oficialmente parte del recorrido de la carrera. Esos cierres de "acceso local" ocurrirán en Elysian Park, el centro de la ciudad, Echo Park, Silver Lake, Hollywood y West Hollywood. A los residentes que viven en esas áreas se les otorgará acceso a calles cerradas.

RAMPAS DE AUTOPISTAS

Las siguientes rampas de autopistas estarán cerradas, aproximadamente entre las 3 y las 9:45 a.m.:

Autopista 110 en dirección norte: rampa de Hill Street/Stadium Way y la rampa de la autopista 101/Temple Street en dirección sur;

Autopista 110 en dirección sur: rampas de Hill Street, Stadium Way y Sunset Boulevard/Figueroa Street.

Estas rampas estarán cerradas, aproximadamente entre las 3 y las 10 a.m.:

Las rampas de la autopista 101 hacia el sur en Temple Street y Broadway; y

Las rampas de la autopista 101 en dirección norte en Spring Street y Grand Avenue.

Estas rampas estarán cerradas en, aproximadamente entre las 4 a.m. y el mediodía:

Autopista 101 en dirección norte en Echo Park Avenue/Glendale Boulevard, Hollywood Boulevard, Gower Street y Highland Avenue; y

Autopista 101 en dirección sur en Highland Avenue, Vine Street, Gower Street y Hollywood Boulevard.

Las rampas en la Autopista 405 en dirección sur estarán cerradas, desde las 4:45 a.m. hasta las 3 p.m., en Santa Monica Boulevard y en Wilshire Boulevard en dirección este y oeste. La rampa de la Autopista 405 en dirección norte hacia Wilshire Boulevard en dirección oeste también estará cerrada.