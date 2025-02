Luka Dončić brilla en su debut y ayuda a los Lakers a derrotar al Jazz por 132-113

Luka Dončić se estrenó este lunes como nuevo jugador de los Lakers y se mostró muy agradecido por la "especial" bienvenida que recibió por parte de la franquicia angelina.

"Fue especial. La manera en que me recibieron todos: los compañeros, la directiva, todos los que están aquí. He oído mucho ruido cuando me presentaron... Así que lo agradezco mucho, fue un momento especial", dijo en declaraciones a ESPN nada más terminar el partido.

El esloveno dijo que el mensaje que recibió de su técnico JJ Redick y de LeBron James fue sencillo: "Sé tu mismo".

El inicio de una gran historia. 🪄👑 pic.twitter.com/abw72hNsl9 — Los Lakers (@LosLakers) February 11, 2025

También dio las gracias a Dirk Nowitzki por viajar a Los Ángeles para respaldarle en su debut y le elogió como "un gran amigo" y "un gran mentor".

Por último, el esloveno consideró que los Lakers pueden ser un conjunto "muy peligroso" y destacó lo bien que movieron el balón esta noche en la parcela ofensiva.

Un gran detalle de LeBron

En la rueda de prensa posterior, Dončić habló sobre cómo se orquestó la presentación esta noche del quinteto titular de los Lakers en la que él ocupó el último lugar, un espacio de honor en principio reservado para LeBron.

Fue precisamente 'King James' el que tuvo la idea para que el balcánico recibiera el cariño de su nueva afición.

"Me escribió esta mañana un mensaje y me dijo: 'Lo que tú quieras'. Para mí, que me escribiera ese mensaje es increíble. Muestra el tipo de persona que es. Me dejó tener mi momento y lo agradezco mucho", contó.

Dončić reconoció también que estaba "un poco nervioso" antes de jugar su primer partido con los Lakers

La foto perfecta no exis… pic.twitter.com/Nr7fBV5IhG — Los Lakers (@LosLakers) February 11, 2025

"Pero una vez que pisé la cancha fue divertido y estar jugando de nuevo se sintió increíble (...). No había jugado en mucho tiempo. Y es un nuevo equipo, un nuevo 'todo'", apuntó Doncic antes de subrayar una vez más el apoyo que ha sentido en la franquicia en todos los frentes.

Tras su impactante traspaso desde los Dallas Mavericks, que causó un seísmo en la NBA, Doncic debutó con los Lakers en la paliza por 132-113 ante los Utah Jazz.

Dončić logró 14 puntos (5 de 14 en tiros de campo incluyendo un 1 de 7 en triples), 5 rebotes y 4 asistencias en 23 minutos y 33 segundos.

Este era el primer partido de Dončić desde la lesión en los gemelos que sufrió el Día de Navidad.

Todo son excelentes noticias estos días en los Lakers (32-19), que además de haber incorporado a un talento generacional como Doncic acumulan un excelente 12-2 en sus últimos 14 encuentros con seis triunfos seguidos.

LeBron aportó 24 puntos (10 de 17), 7 rebotes y 8 asistencias en 29 minutos.