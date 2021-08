Los Dodgers vencen a los Mets 3-2 para su octava victoria consecutiva

Walker Buehler lanzó una pelota de dos carreras en la octava entrada y los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Mets de Nueva York 3-2 el viernes por la noche para su octava victoria consecutiva.

Buehler (13-2) ponchó a ocho y permitió seis hits en 7 2/3 entradas mientras Los Ángeles mejoró a 5-0 contra los Mets en los últimos ocho días, incluida una barrida de tres juegos en Nueva York el fin de semana pasado.

Trea Turner tuvo dos hits y dos carreras. Fue el cuarto juego de múltiples hits para Turner en sus últimas cinco aperturas.

"Es solo esa capa adicional de dinámica", dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts, sobre Turner. "... Cuando no estás juntando muchos hits y aún encuentras formas de anotar carreras, él es una gran parte de eso".

Pete Alonso conectó su jonrón número 27 y tuvo un sencillo productor en el cuadro en el octavo, pero los Mets perdieron por séptima vez en sus últimos ocho juegos. La mala racha ha llegado al comienzo de una racha de 13 juegos contra los Gigantes de San Francisco y los Dodgers, los equipos con los dos mejores récords del béisbol.

Los Dodgers tuvieron un comienzo rápido cuando Turner dobló antes de ir a la tercera base con un elevado de Max Muncy. Anotó con un roletazo de Justin Turner al campocorto tres bateadores en el juego.

Trea Turner abrió otra oportunidad de anotar de los Dodgers en la tercera entrada. Su sencillo con un out al jardín central fue seguido por un doble productor de Muncy al jardín derecho. Después de que Justin Turner caminó, Corey Seager lanzó un sencillo productor al jardín central para una ventaja de 3-0.

Buehler había cedido solo un sencillo mientras golpeaba a un bateador durante las primeras tres entradas antes de que Alonso conectara un jonrón de línea al jardín derecho-central para reducir la ventaja de los Dodgers a 3-1.

Los Mets cerraron con una carrera en el octavo. Patrick Mazeika abrió con un sencillo contra Buehler y Brandon Nimmo siguió con un sencillo. Los corredores pasaron a segunda y tercera con un wild pitch de Buehler antes de que Jeff McNeil se ponchó mirando en un lanzamiento que parecía estar adentro.

"Después de que lo miramos, vimos que el campo estaba mal, así que fue una buena toma de McNeil", dijo el manager de los Mets, Luis Rojas. “Pero fue un strike tres, cierto, así que no obtenemos nada de eso. Termina siendo un muy buen turno para él ".

Mazeika pudo anotar y recortar el déficit a 3-2 con un regate lento a la mitad de la línea de tercera base de Alonso. Buehler fue retirado del juego por Roberts y fue expulsado del juego por el árbitro del plato Néstor Ceja cuando salía del campo.

"Fue un poco frustrante al final y me dijo que me detuviera y no me detuve", dijo Buehler sobre la expulsión. "Entiendo lo que hizo, y ese es su trabajo, pero al final del día solo trato de ser competitivo y salir de allí y pensé que (la pelota) golpeó el pie de (Alonso)".

Luego de que Michael Conforto caminó para llenar las bases contra el relevista de los Dodgers Alex Vesia, el zurdo ponchó a J.D. Davis buscando terminar con la amenaza.

El cerrador de los Dodgers, Kenley Jansen, lanzó una novena entrada perfecta para su 26º salvamento.

Buehler permitió seis hits sin bases por bolas y ocho ponches, poniendo fin a su racha de permitir una carrera o menos en cinco aperturas consecutivas. Las únicas dos derrotas de Buehler esta temporada se produjeron cuando los Dodgers no lograron anotar una carrera, incluido un juego el 24 de junio cuando cuatro lanzadores de los Cachorros de Chicago se combinaron en un juego sin hits.

"Quiero que ganemos partidos y ganemos la división y lleguemos a los playoffs y hagamos lo que hicimos el año pasado", dijo Buehler cuando se abordó el tema de un posible premio Cy Young de la Liga Nacional. "Si de alguna manera tengo el tipo de año para estar en esa conversación, es genial, pero al final del día se trata de ganar partidos".

El abridor de los Mets, Carlos Carrasco (0-2), permitió tres carreras y cinco hits en cinco entradas con una base por bolas y seis ponches. Fue una gran mejora en su inicio contra los Dodgers el domingo por la noche cuando permitió seis carreras y tres jonrones en solo dos entradas de trabajo.

“Antes de este comienzo trabajé muy duro en mi mecánica”, dijo Carrasco. “Mi brazo prácticamente en el último estaba corto del lado del guante. Hoy fue una gran diferencia. Mi cambio fue realmente bueno ".

Los Dodgers también han ganado 12 de sus últimos 13 para ubicarse a 1 1/2 juegos detrás de los Giants que ocuparon el primer lugar, la primera vez que han estado dentro de dos juegos desde el 20 de julio.