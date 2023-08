Los Dodgers retirarán el No. 34 en honor al legendario lanzador Fernando Valenzuela

Los Dodgers retirarán la camiseta No. 34 el viernes por la noche durante una ceremonia previa al juego para honrar al lanzador Fernando Valenzuela, uno de los jugadores más queridos y populares de la franquicia de todos los tiempos.

La ceremonia en el Dodger Stadium será parte de un fin de semana de "Fernandomanía" de celebraciones en torno a la leyenda zurda, quien fue miembro de dos equipos titulares de la Serie Mundial y ganador de los premios Cy Young y Novato del Año en 1981.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El No. 34 será el número 12 de la camiseta de los Dodgers retirado.

“Ser parte del grupo que incluye tantas leyendas es un gran honor”, dijo Valenzuela en un comunicado. “Pero también para los fanáticos: el apoyo que me han brindado como jugador y trabajando para los Dodgers, esto también es para ellos. Estoy feliz por todos los fanáticos y todas las personas que han seguido mi carrera. Estarán muy emocionados de saber que mi No. 34 está siendo retirado”.

El viernes temprano, el seis veces All-Star durante sus 11 años con los Dodgers de 1980 a 1990 estará en el Ayuntamiento de Los Ángeles, donde la ciudad emitirá una proclamación especial y declarará el 11 de agosto de 2023 como el "Día de Fernando Valenzuela”.

La ceremonia previa al juego del viernes por la noche comenzará con un evento Ring of Honor con varios invitados. Luego, después de que los Dodgers se enfrenten a los Colorado Rockies, habrá un espectáculo de drones para celebrar la carrera de Valenzuela.

La audiencia pública para anunciar el proyecto de transporte público aéreo rápido de Los Ángeles, conocido como “la góndola”, se transformó en un acalorado debate entre los promotores del proyecto y residentes que se oponen a su construcción.

Las festividades continúan en el juego del sábado, donde los primeros 40,000 fanáticos recibirán una edición de coleccionista de Valenzuela bobblehead. El artículo de regalo para el juego del domingo es una réplica del anillo de la Serie Mundial de Valenzuela 1981.

“Estoy increíblemente feliz de que el número 34 de los Dodgers de Los Ángeles se retire para siempre”, dijo el presidente y director ejecutivo de los Dodgers, Stan Kasten.

“La única pregunta que me hacen continuamente, más que nada, es sobre retirar el número de Fernando Valenzuela. El llamado de toda la ciudad por parte de nuestros fanáticos para honrarlo es realmente notable. Lo que logró durante su carrera como jugador, no solo en el campo, sino también en la comunidad, es extraordinario. Realmente encendió la imaginación de los fanáticos del béisbol en todas partes. Es difícil imaginar que un jugador tenga un mayor impacto en una base de aficionados que el que ha tenido Fernando”, añadió.

Valenzuela se encuentra entre los líderes de franquicia de todos los tiempos de los Dodgers en varias categorías, ubicándose cuarto en juegos completos (107), quinto en ponches (1,759) y sexto en victorias (141). Es el único jugador en la historia de las Grandes Ligas en ganar el Novato del Año y el premio Cy Young en la misma temporada, en la campaña de Serie Mundial de 1981 de los Dodgers.

La carrera de 17 años de Valenzuela en las Grandes Ligas terminó en 1997, luego de temporadas en Anaheim, Baltimore, Filadelfia, San Diego y St. Louis. Se retiró como el líder de todos los tiempos en victorias (173) y ponches (2,074) entre los jugadores de Grandes Ligas nacidos en México.

El nativo de Navajoa, México, es miembro del Salón de la Fama del Museo del Béisbol de la Herencia Hispana y del Salón de la Fama del Béisbol del Caribe. Su No. 34 también ha sido retirado por la Liga Mexicana de Béisbol.

Un padre de familia se hizo viral luego de atrapar una pelota de béisbol con su brazo derecho mientras cargaba a su hija y sostenía una cerveza con su mano izquierda.

Desde 2003, Valenzuela ha trabajado para la organización de los Dodgers como locutor en español.

“[Valenzuela] creó más fanáticos del béisbol y de los Dodgers que cualquier otro jugador”, dijo el exlocutor en español de los Dodgers, Jaime Jarrín. “Gracias a este niño, la gente se enamoró del béisbol. Especialmente dentro de la comunidad mexicana”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.