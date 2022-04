Lo que debes saber

La bandera verde está a punto de caer en un fin de semana de carreras en el Gran Premio Acura de Long Beach 2022.

Diferentes tipos de series de carreras que representan una amplia gama de competencias, incluida la serie INDYCAR principal del domingo y la emocionante carrera de autos deportivos IMSA del sábado, estarán en el circuito callejero de 11 curvas para el fin de semana del gran premio, del 8 al 10 de abril.

Un elemento fijo desde 1975, la pandemia frenó el fin de semana de carreras en 2020. La carrera de 2021 fue a finales de septiembre, lo que significa que han pasado poco más de seis meses desde que cayó la bandera a cuadros en Shoreline Drive.

Esto es lo que debe saber sobre el festival de carreras de este año.

¿Qué tipos de autos de carrera habrá en el Gran Premio de Long Beach 2022?

Diferentes tipos de series de carreras esperan a los fanáticos durante el evento de tres días, programado del 8 al 10 de abril. Aquí hay una guía rápida de lo que está en camino.

Serie NTT INDYCAR

Este es el evento principal desde hace mucho tiempo en el Gran Premio de Long Beach. La serie emocionante y altamente competitiva presenta al seis veces campeón de la serie Scott Dixon y a los ganadores anteriores de GPLB y al campeón defensor de la serie Alex Palou. Una emocionante sesión de calificación está programada para el sábado antes del evento principal del domingo.

Colton Herta ganó la carrera de la Serie INDYCAR del año pasado.

Estos autos poderosos y livianos alcanzarán alrededor de 185 mph en el largo recorrido por Shoreline Drive. Mire el video a continuación para dar una vuelta récord en el circuito callejero de Long Beach con la estrella de la serie y cuatro veces campeón de Indy 500, Hélio Castroneves.

Los autos tienen una función de empujar para pasar que aumenta la potencia de salida del motor en unos 60 caballos de fuerza. La función está limitada a 200 segundos de tiempo total con un tiempo máximo de 20 segundos por uso. El impulso adicional no está disponible en el inicio inicial ni en ningún reinicio a menos que ocurra en las últimas dos vueltas o tres minutos de una carrera cronometrada.

Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar

Sabes que es un gran fin de semana de carreras cuando esta serie de clase mundial no es la cabeza de cartel. IMSA presenta dos clases de los autos de carreras más avanzados: una clase para prototipos de carreras, otra para autos de producción como Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Acura, Corvette y más. La calificación es el viernes para el duelo en un circuito callejero de 100 millas el sábado.

El equipo Whelen Engineering Racing de Pipo Derani y Felipe Nasr ganó la carrera de 2021.

Desafío Súper Derrape

Este es un favorito de los fanáticos. No se trata de qué tan rápido recorres la pista, sino de cómo lo haces. Los conductores se deslizan en un derrape controlado por el circuito urbano, dejando una nube de humo a cada paso. La clasificación y la competencia principal son los viernes y sábados por la noche

Super camiones SPEED Energy Stadium

Pueden parecer fuera de lugar en las calles de Long Beach, pero estos camiones de alta potencia son entretenidos. La serie SPEED Energy Stadium SUPER Trucks presenta carreras de camiones de alto vuelo y saltos de rampa tanto el sábado como el domingo.

Copa Porsche Carrera América del Norte

Más de dos docenas de Porsche 911 GT3 Cup estarán en la pista para dos carreras de 45 minutos el sábado y el domingo. Todos los autos son idénticos, por lo que depende de la habilidad de estos pilotos prometedores y sus equipos.

Desafío histórico IMSA GTP

Los históricos prototipos de autos deportivos de las décadas de 1980 y 1990 estarán en la pista el sábado y el domingo. Los autos de carreras especialmente diseñados por Ford, Jaguar, Mazda, Nissan, Lola y Toyota son parte del museo rodante sobre ruedas.

¿Cuál es el horario del Gran Premio de Long Beach?

Viernes 8 de abril

7:30 a. m. Apertura de puertas para espectadores

7:45 a. m. – 8:25 a. m. Práctica n.° 1 de la Copa Porsche Carrera (PCC)

9:15 a. m. – 10:15 a. m. Práctica n.º 1 de IMSA

10:30 a. m. – 10:50 a. m. Práctica n.° 1 histórica del IMSA GTP Challenge (GTP)

11:05 a. m. – 11:35 a. m. PCC Práctica n.º 2

12:40 – 1:00 p. m. Estadio SUPER Trucks (SST) Práctica n.º 1

1:15 – 3:00 p. m. Práctica n.º 2 de IMSA

3:15 – 16:15 Práctica n.° 1 de INDYCAR

4:30 pm. – 17:00 Clasificación PCC

4:55 – 5:55 p. m. Sesión de autógrafos de INDYCAR (INDYCAR Paddock – gratis para todos los espectadores)

5:10 – 5:55 PM Clasificación IMSA

6:30 pm. – 6:50 p. m. Práctica de Super Drift

7:00 pm. – 8:30 p. m. Fórmula D Super Drift Challenge Competición n.º 1

Sábado 9 de abril

7:30 a.m. Spectator Gates Open

9:00 a.m. – 9:30 AM INDYCAR Warm Up

10:45 a.m. – 11:05 AM Historic IMSA GTP Challenge Race #2

11:10 a.m. – 11:20 AM Acura NSX Hot Laps

11:25 a.m. – 11:40 AM Mothers Exotic Car Parade

11:45 a.m. INDYCAR Pre Race

12:05 p.m. INDYCARS to Grid

12:29 p.m. “Drivers To Your Cars”

12:38 p.m. “Drivers Start Your Engines

12:45 p.m. – 3:00 PM ACURA GRAND PRIX OF LONG BEACH (Race #3 of the 2022 NTT IndyCar Series – 85 Laps)

3:30 p.m. – 4:00 PM Stadium SUPER Trucks Race #2

4:20 p.m. – 5:00 PM Porsche Carrera Cup Race #2

Domingo 10 de abril

7:30 a. m. Apertura de puertas para espectadores

9:00 a. m. – 9:30 a. m. Calentamiento INDYCAR

10:45 a. m. – 11:05 a. m. Carrera histórica IMSA GTP Challenge #2

11:10 a. m. a 11:20 a. m. Vueltas rápidas del Acura NSX

11:25 a. m. – 11:40 a. m. Desfile de autos exóticos para madres

11:45 a.m. INDYCAR Pre Carrera

12:05 p.m. INDYCARS a la parrilla

12:29 p.m. “Conductores a sus autos”

12:38 p.m. “Los conductores encienden sus motores

12:45 – 3:00 p.m. ACURA GRAND PRIX OF LONG BEACH (Carrera #3 de la Serie NTT IndyCar 2022 – 85 Vueltas)

3:30 pm. – 4:00 p.m. Estadio SUPER Trucks Race #2

4:20 – 5:00 p.m. Carrera de la Copa Porsche Carrera #2

¿Cómo puedo conseguir entradas para el Gran Premio de Long Beach?

Hay varias opciones de entradas. Puedes comprar entradas en la pista o hacerlo por anticipado, en este enlace. Si desea ver el paddock de IndyCar, también deberá comprar un boleto para eso.

¿Cuál es el mejor lugar para sentarse en la pista?

Cada parte de la pista tiene su propio atractivo. Los conductores se abren camino a través de la pista de 1.9 millas y 11 curvas donde un error a menudo significa contacto con barreras de neumáticos o las paredes implacables que bordean el recorrido.

Las grandes gradas de Shoreline Drive brindan una vista de la parte más rápida de la pista y el pit lane, donde se pueden ganar y perder carreras en momentos. Otras áreas de asientos están cerca de esquinas estrechas donde los conductores luchan por la posición. La curva 1 al final de la recta principal y la curva cerrada que conduce a Shoreline Drive son posibles puntos críticos para el caos. Observe a los conductores llevar la velocidad a través de la curva 6 antes de una breve explosión hacia la recta trasera. La curva 10 es otro gran lugar para ver autos en el límite de las curvas.

¿Dónde está el estacionamiento para el Gran Premio de Long Beach?

Así que está planeando conducir. Esté preparado para el tráfico pesado que va y viene el fin de semana de carreras. Hay varias áreas de estacionamiento reservadas cerca de la pista.

Haga clic aquí para ver un mapa de las opciones de estacionamiento. Obtendrá un pase de estacionamiento que deberá mostrar. También hay varios lotes de propiedad de la ciudad en el centro de la ciudad.

¿Cuáles calles estarán cerradas durante el evento?

La ciudad de Long Beach cerró algunas vías cercanas a la pista. Para una lista completa de los cierres de vías y la duración de los mismos, haga clic aquí.

¿Cuál es la mejor manera de llegar a Long Beach?

Hay una parada de la línea A (azul) del metro a pocas cuadras de la entrada de la vía. Es una excelente opción para evitar el tráfico en autopistas y calles.

Haga clic aquí para obtener información sobre la línea A y otras opciones de transporte público.

Aquí tiene opciones si va a dejar el coche en casa

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del gran premio?

¿No hace siempre sol en Long Beach? Consulte aquí las actualizaciones de las previsiones.

¿Hay reglas de salud de COVID-19?

No hay ninguna. El estado eliminó los requisitos de vacunas para los megaeventos en interiores, como los que se realizan dentro del Centro de Convenciones de Long Beach, el 1 de abril. Los protocolos de máscaras también se eliminaron, por lo que no hay reglas de COVID en el evento de este año.

¿Qué artículos puedo llevar al Gran Premio de Long Beach?

Aquí hay una lista de artículos que los fanáticos no pueden llevar a la pista.

Bebidas alcohólicas

Botellas y latas de vidrio

Asientos de estadio

bicicletas y patinetas

patines y patines

Fuegos artificiales

Mascotas (excepto animales de servicio)

Escaleras y taburetes

sombrillas grandes

Muebles de jardín

Pancartas/letreros

Hieleras de más de 14″

Drones/aviones RC

Patinetes eléctricos/eBikes/eTrikes

Cómo ver el Gran Premio de Long Beach

Las carreras de IMSA e INDYCAR se pueden ver en varias plataformas.

Guía de transmisión de INDYCAR

Mire el domingo al mediodía por la cadena hermana NBC y la transmisión por Peacock, la aplicación NBC Sports y NBCSports.com. Peacock también transmitirá las prácticas y la calificación, que está programada para el sábado a las 12:05 p.m.

Guía de transmisión de IMSA

La cobertura de la carrera de autos deportivos comienza a las 2 p.m. Sábado en Peacock EEUU, la aplicación NBC Sports y NBCSports.com y Peacock tendrán cobertura de bandera a bandera de la carrera. La clasificación se transmitirá en vivo en IMSA.com el viernes a las 5:10 p.m.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.