LeBron James y Stephen Curry listos para tomar el duelo de los playoffs

LeBron James vs Stephen Curry será el gran escenario esta noche cuando comience el primer partido de los semifinales de la Conferencia Oeste para dos de los mejores jugadores de la NBA.

“Solo somos dos de los jugadores más competitivos que jamás hayan jugado este partido”, dijo James el lunes. “Queremos grabar nuestro nombre en los libros de historia tanto como podamos, y estamos jugando a nuestra manera. No tengo nada más que la mayor admiración y respeto por Steph”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Curry y Draymond Green reflexionan sobre las muchas batallas memorables de las finales de la Golden State en la NBA con James y se maravillan de cómo todos siguen jugando baloncesto de tan alto nivel tantos años después.

Fotos: celebridades que asistieron al juego de los Lakers para ver a LeBron James hacer historia

Sin embargo, este enfrentamiento de semifinales de la Conferencia Oeste que comienza el martes es nuevo para todos: Curry, Green, Klay Thompson y estos Warriors nunca se han enfrentado a Los Angeles Lakers de LeBron en los playoffs, incluso si están muy familiarizados con el propio James.

“Es especial conocer la primera serie que jugamos contra él en Cleveland en el 2014-15 hasta ahora, tenemos la suerte de jugar a este nivel”, dijo Curry. “Emocionado por un nuevo capítulo, dos equipos que intentan mantener viva su temporada y perseguir un campeonato. Eso es todo lo que es."

Los Warriors y los Cavaliers de James se enfrentaron en cuatro finales consecutivas de la NBA entre 2015 y 2018.

El Juego 1 en esta serie de semifinales de la Conferencia Oeste al mejor de siete es en la casa de los Warriors: Golden State es el sexto sembrado y los Lakers el No. 7. Es la primera vez que un sembrado No. 6 tiene cancha en casa en la segunda ronda. desde que los Houston Rockets, sextos sembrados, se enfrentaron al No. 7 Seattle SuperSonics en 1987.

“Es extraño, una serie de sembrados seis-siete, tenemos la ventaja de jugar en casa, así que tenemos que aprovechar eso”, dijo Curry.

Curry tiene marca de 15-7 contra James en los playoffs, con Curry promediando 25,4 puntos contra James 33.

LeBron James hizo lo impensado y rebasó el récord de mayor cantidad de puntos en la NBA establecido por Kareem Abdul-Jabbar. ¿Cómo te puedes imaginar esa cantidad de puntos? Ya que LeBron es dueño de la cadena Blaze Pizza decidimos visualizar una pizza de más de 38,887 calorías. Mira el video.

Todavía son deslumbrantes.

En febrero, James, de 38 años, superó a Kareem Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA. Y ahora, a los 35 años, el actual MVP de las Finales de la NBA,

Curry, viene de una obra maestra de 50 puntos en una victoria por 120-100 en el Juego 7 en Sacramento el domingo que completó una remontada después de quedarse atrás 2-0, la mayor cantidad de puntos en un Juego 7 y su mejor actuación anotadora de cualquier juego de postemporada.

"No. 1 estás hablando de algunos de los mejores competidores, LeBron es uno de los mejores competidores, Steph, Klay, yo (Kevon Looney), los mejores competidores”, dijo Green.

“Tener estas oportunidades no lo damos por sentado. Quién eres como profesional se mostrará durante estos tiempos. Aquí estamos ocho años después de la primera vez que nos encontramos en una serie de playoffs y seguimos jugando a ese nivel. eso es especial. Dice mucho sobre quién eres como profesional”.