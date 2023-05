Lakers vs. Warriors: Aficionados famosos en los playoffs de la NBA

Algunas de las celebridades más grandes de Hollywood han estado en la cancha para ver a LeBron James y los Lakers enfrentarse a Steph Curry y los Warriors en una serie de playoffs impulsada por el poder de las estrellas.

Kim Kardashian, Jack Nicholson, Chris Pratt, Adele, Michael B. Jordan, Rob Lowe, Kevin Hart son solo algunos de los fanáticos famosos en las gradas.

A continuación, les mostramos las imágenes.

Jeanie Buss y Jay Mohr asisten a un partido de baloncesto de playoffs entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors en Crypto.com Arena el 8 de mayo de 2023 en Los Ángeles, California. (Foto de Allen Berezovsky/Getty Images)

Irv Bauman (L) y Floyd Mayweather Jr. asisten a un partido de baloncesto de playoffs entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors en Crypto.com Arena el 8 de mayo de 2023 en Los Ángeles, California. (Foto de Allen Berezovsky/Getty Images)

Maverick Carter (C) asiste a un partido de baloncesto de playoffs entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors en Crypto.com Arena el 8 de mayo de 2023 en Los Ángeles, California. (Foto de Allen Berezovsky/Getty Images)

Dustin Hoffman y Lisa Hoffman asisten a un partido de baloncesto de playoffs entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors en Crypto.com Arena el 8 de mayo de 2023 en Los Ángeles, California. (Foto de Allen Berezovsky/Getty Images)

Kim Kardashian (L) y Sarah Staudinger asisten a un partido de baloncesto de playoffs entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors en Crypto.com Arena el 8 de mayo de 2023 en Los Ángeles, California. (Foto de Allen Berezovsky/Getty Images)

Flea y Melody Ehsani asisten a un partido de baloncesto de playoffs entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors en Crypto.com Arena el 8 de mayo de 2023 en Los Ángeles, California. (Foto de Allen Berezovsky/Getty Images)

Judd Apatow (R) asiste a un partido de baloncesto de playoffs entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors en Crypto.com Arena el 8 de mayo de 2023 en Los Ángeles, California. (Foto de Allen Berezovsky/Getty Images)

Jack Nicholson y Ray Nicholson asisten a un partido de baloncesto de playoffs entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors en Crypto.com Arena el 8 de mayo de 2023 en Los Ángeles, California. (Foto de Allen Berezovsky/Getty Images)

Kris Jenner asiste a un partido de baloncesto de playoffs entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors en Crypto.com Arena el 8 de mayo de 2023 en Los Ángeles, California. (Foto de Allen Berezovsky/Getty Images)

Chris Pratt asiste a un partido de baloncesto de playoffs entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors en Crypto.com Arena el 8 de mayo de 2023 en Los Ángeles, California. (Foto de Allen Berezovsky/Getty Images)

Adele asistiendo al juego entre los Golden State Warriors y Los Angeles Lakers durante la primera mitad del juego tres de los Playoffs Semifinales de la Conferencia Oeste en Crypto.com Arena el 6 de mayo de 2023 en Los Ángeles, California.

Stephen Curry #30 de los Golden State Warriors celebra después de hacer una canasta mientras el actor Rob Lowe reacciona durante el segundo cuarto contra Los Angeles Lakers en el primer juego de los Playoffs Semifinales de la Conferencia Oeste en el Chase Center el 2 de mayo de 2023 en San Francisco, California .

Eniko y Kevin Hart se sientan al lado de la cancha durante la Ronda 2 Juego 3 de las Semifinales de la Conferencia Oeste 2023 Playoffs de la NBA entre Golden State Warriors y Los Angeles Lakers el 6 de mayo de 2023 en Crypto.Com Arena en Los Angeles, California. Crédito: Getty

El actor Michael B. Jordan se sienta al lado de la cancha durante el Juego 3 de la Ronda 2 de los Playoffs de la NBA de 2023 de las Semifinales de la Conferencia Oeste entre los Golden State Warriors y Los Angeles Lakers el 6 de mayo de 2023 en Crypto.Com Arena en Los Ángeles, California.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.