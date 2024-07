En una noticia histórica para la MBA, LeBron James jugará junto a su hijo en la temporada 2024-25 de la liga de baloncesto.

Según se informa, el futuro miembro del Salón de la Fama se quedará con Los Angeles Lakers con un contrato máximo de dos años y $104 millones que incluye una opción de jugador y una cláusula de no intercambio. El Shams Charania del Athletic fue el primero en informar del acuerdo.

James optó por salirse del último año de su contrato antes de la agencia libre de la NBA, pero la expectativa era que regresaría a los Lakers. Era elegible para firmar un contrato de tres años y $162 millones con Los Ángeles, pero, según se informa, optó por el contrato de dos años que incluye una opción de jugador, lo que le permitirá ingresar nuevamente a la agencia libre el próximo verano.

La noticia del nuevo acuerdo de James llega un día después de que los Lakers presentaran a su hijo, Bronny James, después de seleccionar a este último con la selección número 55 en el Draft de la NBA de 2024.

Según los informes, Bronny James planea firmar un contrato estándar de la NBA con múltiples temporadas garantizadas.

James, de 39 años, está entrando en su temporada número 22 en la NBA. Promedió 25.7 puntos, 8.3 asistencias y 7.3 rebotes por partido en 2023-24, su sexta temporada con los Lakers, y obtuvo los honores del tercer equipo All-NBA.

Los Lakers tuvieron marca de 47-35 durante la temporada regular y fueron eliminados por los Denver Nuggets en los playoffs por segundo año consecutivo. El equipo despidió al entrenador en jefe Darvin Ham poco después y lo reemplazó con JJ Redick, el copresentador de James en el podcast “Mind the Game”.

