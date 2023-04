Los Lakers forman parte de la lista de los reyes del Tik Tok en la NBA

Los Lakers de Los Ángeles están subiendo en la clasificación de la Conferencia Oeste, al igual que sus seguidores en las redes sociales.

Tik Tok se convirtió en la aplicación más descargada del mundo en 2022, y los equipos de la NBA se unieron a ellos, aprovechando la oportunidad de ganar seguidores y participación para aumentar su presencia en línea.

Recientemente, el sitio web de apuestas deportivas Gambling.com decidió analizar las cuentas de Tik Tok de los 30 equipos de la NBA para ver qué franquicia tenía más Me gusta, Seguidores, Videos y Ganancias por video.

Un balón de baloncesto con una corona en exhibición en la mitad de la cancha durante una ceremonia en honor a LeBron James, el #6 de Los Angeles Lakers como el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA, superando el total de la carrera de Kareem Abdul-Jabbar de 38,387 puntos antes del partido entre los Milwaukee Bucks y los Lakers de Los Ángeles en Crypto.com Arena, el 9 de febrero de 2023, en Los Ángeles, California. (Foto de Harry How/Getty Images)

No fue una sorpresa que el actual campeón Golden State Warriors y los Lakers de Los Ángeles fueran coronados como los Reyes de Tik Tok.

Los videos de Tik Tok de los Lakers tienen más Me gusta y más Me gusta promedio por video que cualquier otro equipo de la NBA. El Lake Show promedia más de 128,000 me gusta por video publicado en su cuenta de Tik Tok.

Los Warriors dominaron la NBA en lo que respecta a seguidores con 5,2 millones y un total de Me gusta de más de 57,2 millones. Según esos números, sus ganancias estimadas por video ascienden a más de $5,161 por video.

El equipo de Tik Tok de los Dallas Mavericks es el más activo con más de 850 videos publicados en su cuenta y contando.

Los números indican que los Lakers tienen mucho trabajo por hacer para superar a los actuales campeones de la NBA en seguidores de Tik Tok y me gusta totales. Pero, debido a que los Lakers tienen un compromiso por publicación mucho más alto que los Warriors, una vez que aumente el número de seguidores, deberían poder superarlos en el total de Me gusta.

La presencia en las redes sociales se ha convertido en una parte vital de la huella y el alcance de cualquier equipo deportivo en los últimos diez años. Los gigantes de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y ahora Tik Tok, han permitido el acceso directo y la participación de los fanáticos y sus equipos favoritos.

Ahora, cuando LeBron James y Anthony Davis conectan en una jugada conocida como alley oop dunk que normalmente solo podrías ver en Sports Center Top 10, puede volverse viral en minutos y ser visto por millones de personas en un santiamén.

Si aún no los ha seguido, puede seguir la cuenta de Tik Tok de los Lakers aquí.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.