Juzang envía a UCLA al ‘Final Four’ del torneo de la NCAA tras derrotar a Michigan

UCLA ha hecho más viajes al "Final Four" que cualquier otro programa, excepto Carolina del Norte.

Ninguno de los 19 fue más sorprendente que este.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Después de colarse en el Torneo de la NCAA después de cuatro derrotas consecutivas, y apenas sobrevivir a Michigan State en su partido de "First Four", los Bruins derrotaron a Michigan, el primer sembrado, el martes por la noche para continuar una carrera por todas las edades.

Johnny Juzang sumó 28 puntos mientras jugaba la mayor parte de la segunda mitad con una lesión en el tobillo, y el grupo de obstinados superadores del entrenador Mick Cronin sobrevivieron a una serie de fallos de los Wolverines en los últimos segundos para una victoria de 51-49 que hizo que los Bruins fuera el quinto sembrado No. 11 en llegar a las semifinales nacionales.

"Estos muchachos se llevan todo el crédito", dijo Cronin, quien nunca había estado en "Elite Eight" en 18 años como entrenador en jefe universitario, y mucho menos en el "Final Four". “Corazón increíble, tenacidad. Nadie nos eligió. Nadie creyó en nosotros. Así es como nos gusta".

Volverán a ser los que llevan las de perder el sábado por la noche: el sembrado No. 1 general, Gonzaga, es el siguiente.

"Sabemos que nuestra próxima tarea es difícil", dijo Cronin, "pero su capacidad de recuperación es increíble".

Los Wolverines (23-5) fallaron sus últimos ocho tiros, incluido un triple de Mike Smith con un par de segundos para el final y otro de Franz Wagner en el timbre, enviando a los Bruins (22-9) volando desde la banca en forma salvaje. celebracion.

Son el segundo equipo de "First Four" en llegar al "Final Four" después de VCU hace una década.

"Esto es algo con lo que sueñas al crecer", destacó Juzang, el primer jugador en anotar al menos la mitad de los puntos de su equipo en una victoria final regional desde Oscar Robertson de Cincinnati en 1960. "Es tan maravilloso. Es bonito. Es hermoso compartir este momento con tus hermanos".

Después de dictar el ritmo durante todo el partido, evitando el estilo hábil de Michigan a favor de una pelea de rock, parecía apropiado que los desvalidos Bruins, que ya habían ganado dos partidos de torneos en tiempo extra, llevaran otro al timbre.

Se aferraban a una ventaja de 50-49 cuando Michigan pidió un tiempo fuera con 19 segundos para el final, con la intención de preparar el tiro final del partido. El entrenador de los Wolverines, Juwan Howard, preparó una mirada abierta de tres puntos para Wagner, quien falló casi todo, y Eli Brooks también falló un retroceso antes de que UCLA finalmente acorralara el rebote.

Fue simplemente el comienzo de un final caótico.

Los Wolverines cometieron una falta rápidamente y enviaron a Juzang a la línea, donde falló el segundo de sus dos tiros libres con 6.3 segundos por jugarse. Michigan tomó el rebote y pidió otro tiempo fuera. Esta vez, Howard hizo que Smith corriera por la cancha y lanzara una buena mirada desde el ala que estaba a la mitad antes de rebotar.

El timbre sonó y UCLA comenzó a celebrar, solo para que los oficiales retrocedieran medio segundo en el reloj.

Ese fue el tiempo suficiente para que Michigan se acercara por última vez a Wagner, quien nuevamente lanzó un triple que chocó contra el hierro, y finalmente le dio a los Bruins la libertad de saltar de sus bancos para su primer viaje a la Final Four desde 2008.

"Conseguimos la mirada, conseguimos la toma que queríamos", señaló Howard. “No hay mucho que puedas hacer con un punto cinco, pero ese tiro fue un buen empujón. Desafortunadamente, no entró".

Hunter Dickinson lideró a los Wolverines (23-5) con 11 puntos, pero nada fue fácil para el estudiante de primer año del "Big Ten", o cualquier otra persona en maíz y azul. Fueron 3 de 11 más allá del arco, dispararon un 39% en general y no pudieron hacer uno al final.

“Jugaron muy duro. Se ganaron esa victoria”, dijo Brooks. “No les voy a quitar nada. Hicieron que todo fuera un desafío".

Los Wolverines, sembrados No. 1 en la Región Este, habían entrado con confianza en la cancha unos 30 minutos antes de que los oficiales incluso lanzaran pelotas para los calentamientos previos al partido. Casi parecían aburridos mientras se arremolinaban, algunos escuchaban su música, otros vislumbraban el partido Southern California-Gonzaga en las pantallas que colgaban sobre la cancha.

Los Bulldogs ganaron tan fácilmente que debió haberlos adormecido.

En lugar de los pases nítidos, la generosidad y el agradable baloncesto sin posiciones que llevaron a Michigan a tres fáciles victorias en el torneo, hubo un manejo descuidado de la pelota, saltos fuera de balance y fallas en la defensa.

Luego estaba Juzang, quien anotó 14 de los primeros 16 puntos de los Bruins. Ya sea que se tratara de un triple con paso atrás, flotar en el carril o ir al balde, una de las estrellas emergentes de marzo simplemente le dio a UCLA una ventaja de 27-23 en el medio tiempo.

"Cada punto que consiguió", explicó Howard con un movimiento de cabeza, "trabajó duro".

Los Bruins ampliaron su ventaja a 34-25 antes de que Juzang se torciera el tobillo derecho durante un scrum de rebote, enviándolo al banco para que lo grabaran. Solo estuvo fuera un par de minutos, pero Michigan aprovechó. Dickinson y Brooks tuvieron canastas consecutivas, borrando la mayor parte de la ventaja ganada con tanto esfuerzo de UCLA.

Luego, dos programas bastante familiarizados con el escenario más importante del baloncesto universitario siguieron intercambiando golpes el resto del camino.

"Fue una gran batalla de los diez", dijo Cronin." Simplemente un esfuerzo increíble, increíble de nuestros hijos. Todo el mérito es para ellos".

HASTA LA PRÓXIMA

Gonzaga ha ganado dos de tres contra los Bruins, aunque han dividido sus dos encuentros en el Torneo de la NCAA. UCLA ganó una semifinal regional en 2006 y los Bulldogs le devolvieron el favor en las semifinales regionales de 2015.