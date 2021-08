Juez niega solicitud de una mujer de una orden de restricción contra Trevor Bauer

Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles denegó este jueves la solicitud de una mujer de una extensión de cinco años de una orden de restricción temporal por violencia doméstica contra el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles Trevor Bauer.

La acusadora de Bauer, de 27 años, residente de San Diego, obtuvo una orden de restricción a fines de junio, alegando que Bauer la agredió físicamente durante un par de encuentros sexuales. Ella alega que Bauer la estranguló repetidamente hasta dejarla inconsciente y la golpeó en la cara.

Durante tres días de testimonios a menudo gráficos, la mujer describió los encuentros con gran detalle. La mujer testificó el lunes que los dos se conocieron en línea y que ella condujo hasta su casa en Pasadena para el primero de dos encuentros sexuales el 21 de abril.

Ella afirmó que Bauer inició el sexo anal con ella después de usar su cabello largo para envolver su cuello y dejarla inconsciente. Ella dijo que más tarde notó sangre en la taza del inodoro mientras usaba el baño y se dio cuenta de que había ocurrido durante el sexo anal, algo que nunca antes había tenido.

Interrogada el martes por el abogado de Bauer, Shawn Holley, sobre por qué volvió a la misma cama con Bauer después de salir del baño en lugar de dormir en el sofá, dijo que había desarrollado una conexión emocional con él a partir de las horas de conversación que habían tenido antes de irse a la cama, durante la cual ambos se abrieron sobre sus sentimientos y su pasado.

La mujer alega que Bauer volvió a abusar de ella durante su segundo encuentro sexual el 15 de mayo.

La acusadora de Bauer, quien se autodenomina una fanática ferviente de los Padres de San Diego, también dijo que tuvo relaciones sexuales previas con otros jugadores de Grandes Ligas, incluido el campocorto y jardinero estrella de los Padres Fernando Tatis Jr. Dijo que su relación con el jugador resultó en su despido del Pad Squad, el equipo de embajadores de los Padres que interactúa con los fanáticos y la comunidad.

En su testimonio final sobre el interrogatorio directo, la acusadora de Bauer fue interrogada por su abogada, Lisa Helfend Meyer, sobre por qué quería que se extendiera la orden de restricción.

“Tengo miedo de lo que pueda hacerme '', dijo, y agregó que no quiere ver su número en su teléfono ni permitirle ninguna posibilidad de que venga a San Diego a verla.

El miércoles, Holley desafió la credibilidad de la mujer, refiriéndose a los mensajes de texto entre la acusadora y algunos de sus amigos. En uno de ellos, la mujer escribió que la cobertura mediática del caso estaba ”de mi lado” y “lo mejor que podía haber esperado”.

Bauer no testificó durante la audiencia.

Bauer firmó un contrato de tres años con los Dodgers, el 11 de febrero, por un valor de $ 102 millones, incluidos $ 40 millones esta temporada, el salario más alto en una sola temporada en la historia del béisbol. Ha sido puesto en licencia administrativa por la Major League Baseball y la Asociación de Jugadores.

Orden de restricción temporal fuera de California

Mientras tanto, el Washington Post informó el sábado que Bauer fue objeto de una orden de protección temporal el año pasado por presuntamente abusar físicamente de una mujer de Ohio y amenazarla de muerte. El periódico dijo que obtuvo registros judiciales sellados y otra documentación en la que la mujer alega que Bauer la golpeó y la estranguló sin su consentimiento mientras mantenían relaciones sexuales. También supuestamente le envió un mensaje de texto diciendo que no “tiene ganas de pasar tiempo en la cárcel por matar a alguien”.

La orden de Ohio fue parte de un procedimiento “ex parte”, lo que significa que se emitió sin una audiencia de la otra parte. No estaba claro si el presunto incidente fue investigado por la policía.

“Si bien he permitido que mis representantes hablen en mi nombre durante las últimas seis semanas, ya no puedo permanecer en silencio. Hablaré con mucha franqueza sobre la petición actual cuando sea apropiado, pero necesito abordar las acusaciones hechas hoy en The Washington Post”, respondió Bauer con un tuit el sábado.

“El Washington Post ha pasado las últimas seis semanas investigando mi vida e intentando contactar a cientos de amigas y conocidas con quienes sospechan que tuve algún tipo de relación romántica, algunas de las cuales no he tenido contacto en más de una década, en un esfuerzo por crear una narrativa falsa '', continuó.

“Varias de estas personas me enviaron capturas de pantalla de sus solicitudes, muchas compartieron que solo tenían cosas positivas que decir y otras se sintieron muy incómodas o acosadas por la naturaleza de sus solicitudes.

“A pesar de que mis representantes proporcionaron una gran cantidad de pruebas, documentos, declaraciones e información de antecedentes contradictorios que muestran el patrón de comportamiento perturbador de esta mujer y sus abogados, The Washington Post optó por ignorar gran parte de esta información y publicar una historia lasciva difundiendo difamaciones. declaraciones, información falsa y acusaciones infundadas de una mujer que no solo me ha acosado y agredido físicamente, sino que también intentó extorsionarme por millones de dólares el año pasado a cambio de que no presentara estas afirmaciones falsas '', escribió Bauer.

El abogado y agente de Bauer, Jon Fetterolf, y la coagente de Bauer, Rachel Luba, emitieron un comunicado diciendo que Bauer y la acusadora de Ohio estaban en una relación consensuada de 2016 a 2019, y que ella había presentado una “petición de protección falsa” mientras “exigía $ 3.4 millones para que ella 'permanezca en silencio'”.

Los agentes también le dijeron al Post que las acusaciones de abuso físico eran “categóricamente falsas” y cuestionaron la validez de las fotografías revisadas por el periódico que mostraban moretones en su rostro y sangre en sus ojos, así como los supuestos mensajes amenazantes.

Bauer lanzó para los Indios de Cleveland de 2013-19 y para los Rojos de Cincinnati de 2019-20.