Ganadora de medalla olímpica pasa de ganar $200 mil al año a recibir solo $12 por hora

Lauryn Williams ya había hecho historia olímpica cuando aceptó una pasantía que le pagaba solo 12 dólares por hora.

La exestrella del atletismo, que tenía 30 años en ese momento, fue la primera mujer estadounidense (y la sexta persona en la historia) en ganar una medalla tanto en los Juegos Olímpicos de verano como en los de invierno. Pero con su carrera atlética a sus espaldas, Williams quería saber qué haría el resto de su vida.

"Tenía cierto reconocimiento de que estaba detrás de la pelota porque tenía 30 años y estaba empezando, mientras que tenía amigos que ya eran médicos o abogados y estaban bien avanzados en sus carreras", le dijo a CNBC Make It. "Pasé todos mis 20 años compitiendo, así que me sentía un poco insegura por no tener ningún conocimiento laboral real".

Williams, que se especializó en finanzas durante el tiempo que pasó en la Universidad de Miami, tuvo algunos encontronazos poco ideales con asesores financieros durante su carrera mientras intentaba averiguar cómo administrar mejor los más de $200,000 que Nike le pagaba cada año como atleta patrocinada. En su vida posterior al atletismo, decidió que quería ayudar a las personas a tomar decisiones inteligentes con su dinero.

"Básicamente, hice una búsqueda en Google después de tener un segundo asesor financiero que no funcionó y encontré un curso de CFP", dijo. "Me inscribí a ciegas, simplemente porque quería entender mejor las finanzas por mí misma".

A través de su curso, encontró la oficina en la que solicitó ser pasante. Aunque inicialmente le habían dicho que la oficina no estaba contratando, el propietario decidió incorporarla después de enterarse de su impresionante experiencia.

"Tuve una buena conversación con ella, era una madre que se quedaba en casa y decidió comenzar su propia empresa", dice Williams. "Era perfecto para mí".

Después de dos intentos fallidos de aprobar el examen CFP, Williams finalmente lo aprobó en 2017. Ahora, con 40 años, es embajadora de la junta de CFP y dedica su tiempo a brindar educación y planificación financiera a atletas y jóvenes profesionales a través de su firma Worth Winning, que solo cobra honorarios.

Williams se sentó con CNBC Make It para hablar sobre la vida financiera de los atletas olímpicos, el desafío de convertirse en una planificadora financiera certificada y cómo ganó una medalla olímpica de bobsleigh junto con su oro en atletismo.

Lauryn Williams fue la primera mujer estadounidense (y la sexta persona en la historia) en ganar una medalla tanto en los Juegos Olímpicos de verano como en los de invierno. (Getty Images)

¿Cuáles son algunos conceptos erróneos comunes sobre los atletas olímpicos y su potencial de ingresos?

Creo que existe la idea errónea de que una vez que tienes esa medalla de oro olímpica, la tienes en el bolsillo y estarás preparado para toda la vida. Desde el punto de vista del patrocinio, he tenido como clientes a varios atletas ganadores de medallas de oro que no compitieron en deportes "de primer nivel" y no ganaban $100,000 al año después de todo lo dicho y hecho.

Los deportes olímpicos en general son como el mundo: hay un 1% que gana muy, muy bien y tiene más dinero del que jamás necesitará, hay una gran mayoría de personas que apenas logran vivir y hay gente que está pasando apuros.

Están las personas que llamaríamos las estrellas de los Juegos Olímpicos, que aparecen en anuncios y cosas así, que podrán jubilarse y no volver a trabajar nunca más si organizan sus finanzas bien. Pero la gran mayoría de la gente va a necesitar trabajar.

Yo tenía un contrato de 200,000 dólares al año, pero ahora estoy trabajando. Lo que la gente no se da cuenta, incluso con un ingreso de 200,000 dólares, es que tu agente se lleva el 20% de eso. Y luego tienes que pagar impuestos también. El dinero no rinde tanto como la gente cree, ¡aunque era una vida bastante buena para un joven de 20 años!

Tuve una carrera de 10 años, por lo que me preparó mejor que la persona promedio cuando tenía 30 años. Pero tampoco me dio los ingresos para relajarme para siempre y no tener que hacer nada más.

¿Qué fue más difícil, entrenar para las Olimpiadas o estudiar para el examen CFP?

El examen es increíble. De hecho, reprobé el examen dos veces antes de aprobarlo. Ahí fue donde tuve que usar mi perseverancia atlética. Pensé: "Déjame averiguar cómo hacer esto. Sé que soy lo suficientemente inteligente para aprobar este examen. ¿Qué no estoy haciendo bien?". Era muy similar a los pensamientos que tenía [como atleta] como: "¿Cómo necesito entrenar de manera diferente para poder ganar esta carrera?".

Ese fue el tipo de mentalidad que adopté. Fue muy frustrante, porque siempre había sido bastante bueno en la escuela, así que no pensé que iba a ser difícil. Pensé: "Ya encuentro este curso interesante. He aprendido estas cosas. ¿Por qué me está resultando tan difícil aprobar el examen?". Pero creo que es porque quieren asegurarse de que las personas que aprueban ese examen realmente hayan pasado por el rigor y realmente entiendan el contenido.

¿Qué te inspiró a empezar a practicar bobsleigh antes de los Juegos Olímpicos de Sochi?

Me lesioné en 2013. Era mi última temporada de atletismo, pero ya sabía que no podría hacerlo al final de ese año. Podría haberlo intentado unos años más, pero para mí no se trataba solo de seguir en la competición, se trataba de estar en la cima o no participar en absoluto. Terminé lesionándome durante esa temporada, por lo que no pude competir de la manera que quería.

Me encontré con una chica en el aeropuerto que sabía que había probado el bobsleigh anteriormente y le pedí que me contara sobre eso. Me dijo: "Lauryn, deberías probarlo, es increíble. ¡Es el año olímpico!". Así que me lancé al bobsleigh con mi lesión de atletismo, sin saber si sería capaz de hacerlo. Pero resulta que la posición en la que tenía que ponerme para empujar un bobsleigh era una posición que en realidad no me dolía ni afectaba mi lesión en absoluto.

Descubrí el bobsleigh porque era la última oportunidad de probar antes de participar en el proceso olímpico oficial. Me topé con él en el momento justo.

No tenía ningún motivo económico. No sabía cómo se ganaba dinero con el bobsleigh o si se ganaba dinero con el bobsleigh. Creo que ahora los atletas piensan: "¿Cómo puedo aprovechar la atención de los medios que obtendré con esto para hacer otra cosa?". Pero todo fue muy de último momento. Hice la prueba en julio y los Juegos Olímpicos fueron en febrero del año siguiente.

La cobertura de los medios llegó, pero los patrocinadores no. Gané 80,000 dólares el año en que me convertí en la primera mujer estadounidense en ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de verano e invierno.

Existe la idea errónea de que, como soy la primera en hacer esto (y todavía nadie más lo ha hecho), tengo compromisos de conferencias todo el año. Consigo cosas aquí y allá, pero no puedo vivir de ello. Y el último estadounidense que lo hizo fue en 1932, así que no es como si tuviera que competir con él.

¿Cuál es el consejo financiero que todos deberían escuchar?

Automatiza tus ahorros. No me importa si son solo $5 al mes, si estás en la ruina y solo intentas llegar a fin de mes como atleta. Simplemente automatizarlos y apartar algo creará un hábito de priorizarte. Y esos ahorros te serán útiles en algún momento cuando los necesites.

Además, abre una cuenta de jubilación. No importa de qué tipo ni cuánto pongas, simplemente pon algo en una cuenta de jubilación. Estás creando un hábito que dice "Estoy en contacto con el hecho de que tendré un futuro" y tu yo futuro te lo agradecerá. Lo mejor que hice durante mi época como atleta fue abrir una cuenta de jubilación.