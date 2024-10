Joven fanático de los Dodgers cuenta el momento en que atrapó el jonrón de Freddie Freeman

Un viaje sorpresa al Dodger Stadium se convirtió en el mejor día de la vida de un joven fanático de los Dodgers.

Cuando Freddie Freeman pegó un grand slam para salvar a los Dodgers que perdían 3-2 en la parte baja de la décima entrada en el Juego 1 de la Serie Mundial el viernes por la noche, fue un héroe para todos los fanáticos de los Dodgers, incluido Zachary, de 10 años.

El estudiante de quinto grado atrapó la pelota que venía directamente hacia donde él y sus padres estaban sentados.

"Cuando golpeó la pelota, sabíamos que salía del parque, pero no teníamos idea de que la íbamos a atrapar", dijo Zachary, cuyos padres se negaron a dar el apellido. "La pelota rebotó en el asiento frente a nosotros y rodó un poco por el suelo. Entonces la agarre”.

Ya era una sorpresa que Zachary asistiera al juego, ya que los padres del niño, que usa frenillos, le habían dicho inicialmente que iría al dentista. El niño de 10 años, que de todos modos llevaba puesto su uniforme de los Dodgers todo el día para el juego, ya estaba emocionado de estar en el Dodger Stadium.

Entonces atrapar la histórica pelota fue otra emotiva sorpresa.

“Estaba llorando, las lágrimas corrían por sus ojos y tenía una gran sonrisa en el rostro”, describió Nico, el padre de Zachary. “Tenía lágrimas de alegría”.

Si bien cualquiera de los fanáticos que llenaron el Dodger Stadium habría estado emocionado de ver la pelota del grand slam, Zachary dijo que otros fanáticos estaban felices por él.

“Todos querían sacarse una foto conmigo. Todos querían ver la pelota. Estaba simplemente acosado”, recordó el joven fanático.

El padre de Zachary dijo que cree que cualquier fanático que realmente ame el béisbol entendería la emoción que sintió su hijo.

“Compartes el mismo sentimiento. Fue increíble”, dijo Nico. “Incluso los fanáticos de los Yankees que estaban allí se quedaron atónitos con lo que sucedió y, de hecho, se emocionaron. Fue un ambiente increíble”.

La familia ahora está tratando de que el propio Freddie Freeman firme la pelota.

Ken Golden, fundador y director de la casa de subastas, envió un mensaje a través de su cuenta X al fanático que atrapó la pelota de Freddie Freeman.

"Para el fan que acaba de atrapar el GRAND Slam de @FreddieFreeman5, espero que estés al tanto de esto 👀... contáctame a mí o a @GoldinCo lo antes posible".

La empresa de subastas Goldin rompió récord al subastar la pelota de del jonrón 50 de Shohei Ohtani por $4.39 millones.

