Equipos deportivos profesionales de Los Ángeles se pronuncian sobre protestas y redadas de ICE

Dos de las 12 principales franquicias deportivas profesionales de Los Ángeles han emitido declaraciones públicas sobre las redadas de ICE y las protestas por los operativos de control migratorio en la ciudad, con una vasta y diversa población inmigrante y una gran afición al deporte.

Los operativos de ICE, que forman parte de la política de deportación masiva prometida por la administración Trump, provocaron una semana de disturbios comunitarios que incluyeron protestas la semana pasada en el centro de Los Ángeles. El presidente Trump anunció el domingo en redes sociales que ha ordenado a las autoridades federales de inmigración que amplíen sus operaciones en Los Ángeles y otras ciudades.

El gobierno ha destacado los arrestos de personas indocumentadas con condenas por delitos violentos. Entre quienes han sido detenidos en las redadas nacionales se encuentran solicitantes de asilo, personas que se quedaron en el país más tiempo del permitido por sus visas y migrantes que esperan su turno en un tribunal de inmigración.

La gran mayoría de las protestas resultantes se han producido en una zona del centro de Los Ángeles, cerca de edificios federales, incluyendo un centro de detención federal. La administración Trump envió a Los Ángeles infantes de marina y tropas de la Guardia Nacional federalizadas, a pesar de las objeciones de los líderes estatales y locales.

California alberga a 10.6 millones de inmigrantes, más que cualquier otro estado, según el Instituto de Políticas Públicas de California. El Pew Research Center estima que 1.8 millones de inmigrantes en California eran indocumentados en 2022, una cifra que se redujo de los 2.8 millones de 2007.

La mayor parte de la población inmigrante del estado se encuentra en grandes condados costeros, como el condado de Los Ángeles, donde alrededor de 3.5 millones de personas (o aproximadamente el 35% de la población del condado) son inmigrantes, según el informe "Estado de los Inmigrantes en el Condado de Los Ángeles 2024" del instituto de investigación Dornsife de la USC. Hay alrededor de 809,000 inmigrantes indocumentados en el condado de Los Ángeles, que tiene una población de 9.6 millones, según el informe.

A continuación, un resumen de las reacciones del mundo del deporte profesional de Los Ángeles ante el malestar comunitario.

Club de Fútbol Angel City

El Angel City FC fue el primero de los principales equipos deportivos profesionales de Los Ángeles en emitir un comunicado de apoyo a la comunidad inmigrante de la ciudad.

"Nos conmueve profundamente el miedo y la incertidumbre que sienten muchos en nuestra comunidad angelina en este momento", declaró el equipo en una publicación del 7 de junio en X. "En Angel City, creemos en el poder de la pertenencia. Sabemos que nuestra ciudad es más fuerte gracias a su diversidad y a las personas y familias que la conforman, la aman y la consideran su hogar".

El mensaje se publicó el mismo día en que los informes sobre la aplicación de medidas migratorias cerca de un Home Depot en Paramount atrajeron a manifestantes a la comunidad del sur del condado de Los Ángeles, y un día después de que agentes federales arrestaran a personas en el centro de Los Ángeles y sus alrededores.

El equipo lució camisetas negras con la leyenda "Immigrant City Football Club" estampada en la parte delantera y "Los Ángeles es para todos" en la espalda. Las camisetas se distribuyeron a los aficionados en el partido del sábado y se venden en la tienda oficial del equipo. Todas las ganancias netas se destinarán a Camino Immigration Services.

Los Angeles Football Club

En una publicación del 8 de junio en Instagram, el LAFC declaró: "El LAFC cree que la verdadera fuerza de nuestra comunidad reside en la gente y las culturas que forman esta ciudad hermosa y diversa. Hoy, cuando nuestra ciudad siente miedo e incertidumbre, LAFC se une hombro a hombro con cada miembro de nuestra comunidad".

En un partido del 8 de junio contra el Sporting Kansas City en el Estadio BMO, los aficionados portaban carteles en oposición a las agresivas operaciones de control migratorio. Uno decía: "No puedo corear y fingir que todo está bien. No está bien". La 3252, una afición independiente del LAFC, realizó una protesta silenciosa durante la victoria por 3-1 antes de corear durante el tiempo añadido.

Los Angeles Dodgers

Los Dodgers, una franquicia con profundos vínculos con la comunidad latina de Los Ángeles, no han emitido un comunicado oficial sobre las recientes redadas y protestas de ICE.

El miembro del equipo que más se ha expresado al respecto ha sido Kiké Hernández, un jugador favorito de la afición. En una publicación del domingo en Instagram, Hernández, nacido en Puerto Rico, se declaró "entristecido e indignado" por las recientes medidas migratorias.

"Puede que no haya nacido ni crecido en esta ciudad, pero me han adoptado como uno de los suyos", dijo Hernández en su publicación, que incluía una foto suya en un mirador con el horizonte del centro de Los Ángeles de fondo. "Estoy entristecido e indignado por lo que está sucediendo en nuestro país y nuestra ciudad. La afición de Los Ángeles y de los Dodgers me ha recibido, apoyado y me ha mostrado una gran amabilidad y amor. Este es mi segundo hogar. Y no soporto ver cómo nuestra comunidad es violada, discriminada, abusada y destrozada. TODAS las personas merecen ser tratadas con respeto, dignidad y derechos humanos".

El mánager Dave Robert abordó brevemente el asunto en una conferencia de prensa previa al partido la semana pasada.

"Sé que cuando hay que traer gente, deportarla y todo ese malestar, es ciertamente inquietante para todos", declaró el mánager Dave Roberts el 13 de junio durante su conferencia de prensa previa al partido en el Dodger Stadium.

NBCLA se ha puesto en contacto con los Dodgers, Angels, Sparks, Lakers, Clippers, Kings, Ducks, Galaxy, Rams y Chargers para obtener declaraciones que complementen este artículo. Los equipos no han emitido declaraciones públicas oficiales hasta el lunes por la tarde.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.