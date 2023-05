Dodgers sacan a las “Hermanas de la Perpetua  Indulgencia” de la Noche del Orgullo Gay

Los Dodgers de Los Ángeles enfrentan críticas después de sacar a un grupo de monjas queer y trans, como se describen a sí mismas, de su lista de homenajeados durante la próxima Noche del Orgullo del equipo.

Las “Hermanas de la Perpetua Indulgencia” estuvieron en la lista de homenajeados de los Dodgers hasta el miércoles por la mañana. Según el grupo, el senador de Florida Marco Rubio tiene la culpa del cambio de postura de los Dodgers.

Albert Ontiveros dijo que todavía está conmocionado por el repentino aviso de los Dodgers de excluir al grupo al que ha pertenecido durante los últimos 10 años.

Los primeros 40,000 aficionados de los Dodgers recibieron un muñeco 'bobblehead' de Julio Urías.

“Las Hermanas de la Perpetua Indulgencia hacen el mismo trabajo que las monjas religiosas hacen por su parroquia o comunidad, excepto que hacemos el trabajo en la comunidad y con la comunidad. Nos preocupamos por los enfermos y los pobres, y recaudamos fondos para la comunidad”, dijo Ontiveros.

El grupo fue uno de varios otros que serían homenajeados en la Noche del Orgullo Gay de este año en el Dodger Stadium el 16 de junio. Las hermanas dijeron que recibirían el homenaje por sus 27 años de servicio en la comunidad LGBTQIA.

La Noche Anual del Orgullo Gay en el Estadio de los Dodgers incluye eventos antes y después del partido contra los Gigantes de San Francisco. Los fanáticos que compran un paquete especial de boletos reciben camisetas Dodger LGBTQ+ con números y logotipos con los colores del arcoíris.

El evento también recauda dinero a través de una rifa para el Centro LGBT de Los Ángeles.

La decisión se produce después de que el senador Rubio acudiera a las redes sociales esta semana para decir que envió una carta al comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol, diciendo: “Los artistas de drag queen NO deben recibir homenajes por su vergonzosa imitación de las monjas católicas romanas”.

La carta de Rubio a MLB continuó: “¿Cree que los Dodgers de Los Ángeles están siendo ‘inclusivos y acogedores con todos al otorgar un premio a un grupo de artistas drag gay y transgénero que intencionalmente se burlan y degradan a los cristianos, y no solo a los cristianos, sino monjas, que dedican su vida a servir a los demás? ¿Crees que tal premio es apolítico?’”

Brian Burch, presidente del Voto Catolico, dijo que el grupo está complacido con la decisión de los Dodgers.

“Nos complace que los Dodgers reconsideraran su decisión de honrar a un grupo de odio anticatólico conocido por su burda burla de las monjas católicas”, dijo Burch.

“Si bien seguimos preguntándonos cómo se seleccionó un grupo así en primer lugar, este incidente debería servir como una llamada de atención para todos los creyentes religiosos: las corporaciones despiertas sin control no tienen reparos en explotar a las personas de fe".

En un comunicado, los Dodgers dijeron que se dieron cuenta de que la inclusión de las Hermanas de la Perpetua Indulgencia “ha sido fuente de cierta controversia”.

“Dados los fuertes sentimientos de las personas que se han sentido ofendidas por la inclusión de las hermanas en nuestra velada, y en un esfuerzo por no distraer la atención de los grandes beneficios que hemos visto a lo largo de los años de Pride Night, estamos decidiendo sacarlas de esta grupo de homenajeados del año”, dijo el equipo.

La aficionada al béisbol Sheila Armenta calificó la decisión de los Dodgers como un ejemplo de “retroceder y no avanzar”. Mientras tanto, la fanática de los Dodgers, Jane Williams, dijo que Rubio no tenía por qué dictar lo que sucede fuera de su propio estado.

En cuanto a Ontiveros, fanático de toda la vida de los Dodgers, dijo que los eventos recientes no le impedirán retribuir a su comunidad y solo lo impulsarán a hacer más.

Los Dodgers celebrarán la cultura mexicana en el último juego de la serie contra el equipo de San Francisco.

“Me sorprende que los Dodgers hayan cedido tan rápido y estén actuando de manera tan cobarde ante la intimidación de la derecha. Y para nosotros, gente queer, estamos acostumbrados a ataques constantes a nuestra comunidad”, dijo Ontiveros.

El Centro LGBT de Los Ángeles emitió un comunicado el jueves, calificando la decisión como decepcionante.

“Estamos profundamente decepcionados de que los Dodgers, un socio organizativo que ha logrado avances significativos para desmantelar el sesgo anti-LGBTQ+ en los deportes y partidario de nuestra misión desde hace mucho tiempo, haya decidido revocar su invitación para honrar a las Hermanas de la Perpetua Indulgencia en su próximo evento del Orgullo Gay, dijo el centro.

Los Dodgers rindieron homenaje a esa comunidad de gran presencia en Los Ángeles.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California dijo que la franquicia está dando un "paso gigante hacia atrás".

“Los Dodgers, que rompieron la línea de color en el béisbol en 1947 al firmar a Jackie Robinson, fueron campeones de la inclusión”, tuiteó ACLU SoCal.

“Setenta y seis años después, dan un gran paso atrás al prohibir una organización benéfica de larga data. En unión con @SFSisters, no participaremos en la Noche del Orgullo”.

Jonathan Lloyd de NBCLA contribuyó a este informe.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English