Los Dodgers caen 7-3 ante los Mets, dejando la serie empatada a un juego en cada bando

Los Mets de Nueva York derrotaron este lunes en Los Ángeles por 3-7 a los Dodgers y dejaron igualada 1-1 la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

A la maciza victoria aportaron el puertorriqueño Francisco Lindor, que impulsó en los primeros compases un cuadrangular, y el dominicano Marck Vientos, de cuyo bate salió un grand slam.

La serie al mejor de siete encuentros se muda este miércoles al Citi Field de Nueva York.

