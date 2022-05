Dodgers celebrarán el Día y la Noche de la Herencia Mexicana con una doble cartelera

La última vez que los Dodgers jugaron una doble cartelera en el Dodger Stadium, un asediado Bill Clinton estaba en la Casa Blanca, Napster era lo nuevo que causaba revuelo, 'El sexto sentido' sorprendió a todos y el tercer libro de la serie de 'Harry Potter' acababa de estrenarse.

Esa carrera larga termina el martes cuando los Diamondbacks vienen a Los Ángeles para dos juegos en la primera doble cartelera en el Dodger Stadium desde el 22 de julio de 1999. Los juegos consecutivos son necesarios debido a un juego que no se jugó a principios de esta temporada debido a las Grandes Ligas. Bloqueo de béisbol.

Esto es lo que debe saber sobre los juegos del martes.

¿Qué es una doble cartelera?

Dos juegos, generalmente entre los mismos equipos, jugados seguidos en el mismo lugar. Esta será la 58ª vez que los Dodgers juegan una doble cartelera en el Dodger Stadium y la primera doble cartelera dividida, lo que significa que los fanáticos necesitarán boletos separados para asistir a ambos juegos.

¿A qué hora son los juegos del Dodger Stadium?

El primer juego está programado para las 12:10 p.m. El segundo juego de la doble cartelera es a las 7:10 p.m.

¿Por qué los Dodgers juegan una doble cartelera?

Una serie Dodgers-DiamondBacks se programó inicialmente del 4 al 6 de abril, pero esos juegos se convirtieron en dobles carteleras debido al cierre patronal. Los otros juegos de esa serie se recuperarán el 19 de septiembre, que originalmente era un día libre, y como parte de otra doble cartelera dividida el 20 de septiembre.

¿Por qué hay tantas dobles jornadas esta temporada?

Hasta el momento, hay 31 dobles carteleras en el calendario de la MLB. El calendario se revisó para compensar los juegos que inicialmente estaban programados para jugarse antes de que el cierre cambiara los planes.

Día y Noche de la Herencia Mexicana

Los Dodgers tienen eventos planeados para el Día de la Herencia Mexicana y la Noche de la Herencia Mexicana el martes.

Las promociones incluyen un paquete de boletos para la inauguración. Los fanáticos recibirán una camiseta gris del Día de la Herencia Mexicana y un paquete de boletos para la copa con una camiseta verde de la Noche de la Herencia Mexicana.

El Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar actuará en el patio del Right Field Pavilion antes de ambos juegos. Una cantidad limitada de plantas de agave azul, originalmente cultivadas en los terrenos del Dodger Stadium, estarán disponibles para su compra en LADF Homebase en Centerfield Plaza.

Los Dodgers ingresan el martes en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.