Cristiano Ronaldo recuerda su “peor momento” con la muerte de su bebé

Cristiano Ronaldo reflexionó sobre un capítulo doloroso de su vida.

Casi siete meses después de que falleciera uno de sus gemelos recién nacidos con su novia Georgina Rodríguez, el futbolista habló sobre su lucha contra las emociones, mientras lloraba la pérdida de su hijo Ángel y celebraba el nacimiento de su hija Bella. En un adelanto de su entrevista con "Piers Morgan Uncensored", que se transmitirá el 16 y 17 de noviembre en TalkTV, Ronaldo calificó ese período como "el peor momento por el que pasé en mi vida" desde la muerte de su padre en 2005.

"Es difícil", dijo, compartiendo cómo él y Rodríguez atravesaron "momentos difíciles porque no entendemos por qué nos pasó a nosotros".

Ronaldo dijo que ese momento fue especialmente desafiante porque también había alegría por la hermana gemela sobreviviente de Ángel. "Nunca me sentí feliz y triste en el mismo momento", compartió. "Es difícil de explicar… no sabes si lloras o no sabes si sonríes".

La estrella del deporte agregó: "No sabes cómo reaccionar. No sabes qué hacer".

Ronaldo y Rodríguez también comparten una hija, Alana, de 5 años, mientras que el atleta también es padre de un hijo, Cristiano Jr., de 12 años, y de los mellizos Eva y Mateo, de 5.

La pareja compartió la devastadora noticia del fallecimiento de Ángel en abril, calificándolo como "el dolor más grande que cualquier padre puede sentir".

"Es con nuestra más profunda tristeza que tenemos que anunciar que nuestro bebé ha fallecido", decía su declaración conjunta. “Solo el nacimiento de nuestra niña nos da fuerzas para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”.

Refiriéndose a su difunto hijo como "nuestro ángel", agregaron: "Siempre te amaremos".

Más tarde ese mes, Ronaldo compartió una dulce foto familiar después de traer a su hija Bella a casa. "Gio y nuestra niña finalmente están juntos con nosotros", escribió en Instagram el 21 de abril. "Ahora es el momento de estar agradecidos por la vida que acabamos de recibir en este mundo".